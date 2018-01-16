Красный Крест сообщил о десятках пострадавших во время столкновений у Рады

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В результате столкновений под Верховной Радой, которые произошли во вторник, 16 января, пострадали 20 человек, сообщает пресс-служба Красного Креста в Украине в Facebook.

Как отмечается, столкновения произошли между протестующими и правоохранителями на митинге "Стоп реванш". В ходе столкновений правоохранители применили слезоточивый газ.

Отряды быстрого реагирования Красного Креста Украины патрулировали события, волонтеры оказывали первую помощь пострадавшим.

"У нас было около 20 пострадавших от слезоточивого газа. Как всегда, мы промывали им глаза термальной водой. Передавать их врачам скорой помощи не пришлось", — сообщил волонтер отряда быстрого реагирования Национального комитета общества Красного Креста Украины Федор Настенко.

Ранее сообщалось, что в городке протестующих под Верховной Радой произошли столкновения с полицией. Протестующие под Радой подожгли шины, в свою очередь сотрудники полиции пытались потушить огонь. В результате происшествий произошла драка.