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    Красный Крест сообщил о десятках пострадавших во время столкновений у Рады

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    По информации пресс-службы Красного Креста в Украине, было около 20 пострадавших от слезоточивого газа, волонтеры промывали им глаза термальной водой.
    Сотрудники Красного Креста возле Рады
    Facebook Красного Креста Украины

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В результате столкновений под Верховной Радой, которые произошли во вторник, 16 января, пострадали 20 человек, сообщает пресс-служба Красного Креста в Украине в Facebook.

    Драка под Радой протестующих и полиции. Видео
    Facebook Vasyl Krutchak
    Под Радой подрались протестующие с полицией

    Как отмечается, столкновения произошли между протестующими и правоохранителями на митинге "Стоп реванш". В ходе столкновений правоохранители применили слезоточивый газ.

    Отряды быстрого реагирования Красного Креста Украины патрулировали события, волонтеры оказывали первую помощь пострадавшим.

    "У нас было около 20 пострадавших от слезоточивого газа. Как всегда, мы промывали им глаза термальной водой. Передавать их врачам скорой помощи не пришлось", — сообщил волонтер отряда быстрого реагирования Национального комитета общества Красного Креста Украины Федор Настенко.

    Ранее сообщалось, что в городке протестующих под Верховной Радой произошли столкновения с полицией. Протестующие под Радой подожгли шины, в свою очередь сотрудники полиции пытались потушить огонь. В результате происшествий произошла драка.

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