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    Трагедия в Днепре. В сети появились фото пострадавшей, облитой кислотой (18+)

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    По информации мужа пострадавшей, Любовь Махаринец чувствует себя намного лучше, и ее жизни больше не угрожает опасность, "лицо ее обрабатывается пиявками с успехом за гранью воображения".
    Любовь Махаринец. Архивное фото
    Facebook Olias Barco

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Опасность для жизни Любови Махаринец, которую в конце декабря в Днепре облили кислотой, миновала и она уже чувствует себя лучше, пишет ее муж лиас Барко и публикует ее фото в Facebook.

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    "Я хочу, чтобы вы знали, что Люба чувствует себя намного лучше, и ее жизни больше не угрожает опасность (после сердечной недостаточности и комы). Лицо ее обрабатывается пиявками с успехом за гранью воображения", — сообщил он, добавив, что у супруги серьезные проблемы со зрением.\

    Барко также сообщил, что ребенок Махаринец от первого брака до сих пор так и не найден.

    Ранее подруга женщины рассказала, что первый муж Махаринец избивал ее, из-за чего она решила развестись с ним. После того как женщина через суд добилась развода и вышла замуж во второй раз, неизвестные плеснули ей кислотой в лицо.

    Ранее сообщалось, что в Ровно неизвестный мужчина облил кислотой 66-летнюю Анну Иванову, которая баллотировалась в областной и городской советы от партии "ВО "Свобода".

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