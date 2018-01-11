Трагедия в Днепре. В сети появились фото пострадавшей, облитой кислотой (18+)

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Опасность для жизни Любови Махаринец, которую в конце декабря в Днепре облили кислотой, миновала и она уже чувствует себя лучше, пишет ее муж лиас Барко и публикует ее фото в Facebook.

Читайте также: Националисты, коррупционеры, "сепары". Кто стране более вреден?

"Я хочу, чтобы вы знали, что Люба чувствует себя намного лучше, и ее жизни больше не угрожает опасность (после сердечной недостаточности и комы). Лицо ее обрабатывается пиявками с успехом за гранью воображения", — сообщил он, добавив, что у супруги серьезные проблемы со зрением.\

Барко также сообщил, что ребенок Махаринец от первого брака до сих пор так и не найден.

Ранее подруга женщины рассказала, что первый муж Махаринец избивал ее, из-за чего она решила развестись с ним. После того как женщина через суд добилась развода и вышла замуж во второй раз, неизвестные плеснули ей кислотой в лицо.

Ранее сообщалось, что в Ровно неизвестный мужчина облил кислотой 66-летнюю Анну Иванову, которая баллотировалась в областной и городской советы от партии "ВО "Свобода".