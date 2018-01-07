Два крупных судна столкнулись в Китае, несколько десятков моряков пропали

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Панамский нефтяной танкер столкнулся с гонконгским сухогрузом у восточного побережья Китая, 32 человека пропали без вести, сообщает Центральное телевидение Китая.

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Инцидент произошёл в 20:00 (14:00 по Киеву) в субботу 6 января. Нефтяной танкер Sanchi под панамским флагом столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у побережья реки Янцзы.

В результате столкновения была потеряна связь со всем экипажем нефтяного танкера.

Сообщается, что панамский корабль принадлежит иранской компании BRIGHT SHIPPING LIMITED. На его борту находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два гражданина Бангладеш.

Несмотря на повреждения, безопасности гонконгского сухогруза ничего не угрожает. На его борту находился 21 член экипажа, все они были благополучно спасены.

На место происшествия уже прибыли спасительные суда китайской стороны.

На опубликованных фотографии с места ЧП видно охваченное сильным пламенем судно.

​Ранее сообщалось, что пассажирское судно врезалось в опору моста на Рейне в немецком городе Дуйсбург, 27 человек пострадали.