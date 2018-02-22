Обострение в зоне АТО. ВСУ сообщили о погибшем и раненых на Донбассе

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. ВСУ сообщили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 20 раз открывали огонь по их позициям, трое украинских военных получили ранения, еще один — травму, а также один военный погиб из-за неосторожного обращения с оружием.

Как сообщил в четверг в Facebook пресс-центр штаба военной операции, в течение прошедших суток было совершено "20 прицельных обстрелов". "Вследствие вражеского огня трое украинских защитников были ранены, еще один получил боевое травмирование… В результате неосторожного обращения с оружием погиб один украинский военнослужащий", — говорится в сообщении.

По утверждениям военных, на луганском направлении огонь велся из артиллерийских установок калибра 122 миллиметра, минометов, вооружения БМП в районе Троицкого, а также из минометов 82 калибра у Новоалександровки и Катериновки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны Луганское, Железное и Новолуганское, а Майорск — из зенитной установки. Также, как заявляют силовики, из стрелкового оружия ополченцы открывали огонь неподалеку от Зайцево.

На донецком направлении, по словам военных, был открыт огонь по их позициям из 120-миллиметровых и 82-миллимитровых минометов вблизи населенных пунктов Лебединское и Водяное, а в пригороде Авдеевки огонь велся из стрелкового оружия.

По информации оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики, силовики девять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки.

"За прошедшие сутки ВС Украины девять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы шести населенных пунктов республики", — сказал представитель командования ДНР.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.