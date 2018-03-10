наверх
10.03.201811:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Нью-Гэмпшир

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в Колорадо
    Трамп опережает Клинтон по итогам первых голосований в Нью-Гэмпшире
    10:11 08.11.2016
    2118Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Республиканец набрал 32 голоса избирателей в трех небольших деревушках штата и по итогам опережает свою соперницу Хиллари Клинтон. Экс-госсекретаря США поддержали 25 человек.
    Последствия снегопада в США. Архивное фото
    Снежная буря оставила без света около 200 тыс человек в США
    08:29 28.11.2014
    69
    В штате Нью-Гэмпшир без света остались более 160 тысяч человек или 34% потребителей всего штата. В соседнем штате Мэн без света остались 100 тысяч человек.
    Последствия снегопада в США, 19 ноября 2014
    Жертвами снегопада в США стали уже восемь человек
    20:37 19.11.2014
    190
    В ближайшие дни ожидается еще более количество снега, которое обычно выпадает здесь в течение года и более.
    Здание Конгресса США, архивное фото
    Кандидат от демократов победила на выборах от штата Нью-Гэмпшир
    05:49 05.11.2014
    67
    Джоан Шаин одержала победу на промежуточных выборах в сенат США в Нью-Гэмпшире, сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги