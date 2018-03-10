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    сланцевый газ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 62
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    Танкер Ineos Insight
    Первый танкер со сланцевым газом прибыл в Великобританию
    22:32 27.09.2016
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    По информации компании Ineos, добытый методом фрекинга этан будет преобразован в этилен, который, в свою очередь, будет использоваться для производства различных видов пластика, растворителей и антифризов.
    Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий
    Корольчук о перспективах добычи сланцевого газа в Украине
    17:43 12.09.2015
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    Власти ведут переговоры с зарубежными инвесторами о развитии направления добычи нетрадиционных углеводородов. Рассчитывать на значительные финансовые вливания не приходится, считает эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук.
    Скважина по добыче сланцевого газа
    Сланцевого газа не будет из-за ренты государства в 70% — Землянский
    09:03 22.03.2015
    1862
    Нефтегазовые концерны покидают рынок Украины. В компании Shell заявили, что прекращают работы по разработке сланцевого газа в Харьковской области. В компании это объяснили отсутствием экономической целесообразности.
    Скважина по добыче сланцевого газа
    Большинство нью-йоркцев поддержали запрет на добычу сланцевого газа
    12:17 26.12.2014
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    Запрет на фрекинг поддержали более 55% избирателей штата. Поддержка среди сторонников республиканской партии 42-40%, среди демократов - около 67%.
    Скважина по добыче сланцевого газа
    Литва объявит конкурс на добычу сланцевого газа
    22:27 16.09.2014
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    "На заседании правительства (в среду) эти предложения должны быть одобрены, тогда проекты будут переданы в сейм. Надеюсь, что там они тоже будут одобрены, вероятно, еще на осенней сессии", - заявил Альгирдас Буткявичюс.
    Юзовское месторождение сланцевого газа в Украине
    Украина через 3 года определится с объемами добычи сланцевого газа - Продан
    21:03 12.09.2014
    174
    Он отметил, что дальше всего в разработке сланцевого газа в Украине продвинулась Shell, и выразил надежду, что компания возобновит работу.
    Скважина по добыче сланцевого газа
    Shell приостановила добычу сланцевого газа на Востоке
    16:14 20.08.2014
    467Юго-Восток Украины: АТО.
    По словам представительницы компании, объявление форс-мажора вовсе не означает отказ от добычи газа в Украине, а интерес Shell к добыче сланцевого газа остается прежним.
    Скважина по добыче сланцевого газа
    США в 2015 году начнут поставки сланцевого газа в Чили - СМИ
    08:54 08.07.2014
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    США в следующем году начнут поставки сланцевого газа в Чили, сообщило чилийское издание La Segunda. Соответствующий долгосрочный контракт подписали Национальная нефтяная компания Чили и British Gas.
    Скважина по добыче сланцевого газа в Донецкой области
    Война войной, а сланец – по расписанию
    17:10 06.06.2014
    3130Спецоперация на востоке Украины
    Звуки воздушных атак на Востоке отпугнули, оказывается не всех инвесторов. Самые стойкие готовы приступить к реализации проектов, утвержденных еще прежними украинскими властями, пишет Марат Пригожин.
    Флаги США и Украины. Архивное фото
    Ukraine - штат №51
    15:32 16.05.2014
    358
    Ни для кого не секрет, что нынешняя цивилизация больше всего ценит не желтое и белое, а голубое и черное золото. Зачастую первые два являются очень важными аргументами в геополитических спорах транснациональных корпораций.
    Добыча сланцевого газа. Архивное фото
    Суд Львова рассматривает иск об отмене добычи сланцевого газа
    19:26 16.04.2014
    432
    Львовский окружной административный суд в среду провел первое заседание по иску львовянина Игоря Гука ко Львовскому областному совету об отмене соглашения по добыче сланцевого газа на Олесской площади.
    Добыча сланцевого газа. Архивное фото
    Эксперт сомневается в успехе добычи сланцевого газа в Украине
    15:13 16.04.2014
    24Экономика Украины
    Успех добычи сланцевого газа в Украине маловероятен, полагает директор Энергетического центра московской школы управления "Сколково" Григорий Выгон.
    Добыча сланцевого газа. Архивное фото
    Эксперт: добыча сланцевого газа может испортить экологию в Украине
    15:45 15.04.2014
    31
    Добыча сланцевого газа может повлечь серьезные экологические последствия для Украины, считает президент Российского газового общества Павел Завальный.
    Добыча сланцевого газа. Архивное фото
    Chevron не комментирует возможность разведки сланцевого газа в Литве
    07:25 13.04.2014
    10
    Американская энергетическая корпорация Chevron не раскрывает свои планы по поводу возможного возвращения к проекту разведки сланцевого газа в Литве.
    Добыча сланцевого газа. Архивное фото
    Литва готовится отменить налог на сланцевый газ
    09:09 11.04.2014
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    Стратегический комитет правительства Литвы решил, что сланцевый газ в первые три-четыре года не будет облагаться налогом, заявил министр по вопросам окружающей среды Валентинас Мазуронис.
    Глава Минэнерго Украины Юрий Продан
    Украина не планирует пересматривать СРП с Shell и Chevron
    17:29 04.04.2014
    176
    Глава Минэнерго Юрий Продан подтвердил, что правительство Украины не планирует пересматривать соглашения о разделе продукции (СРП) с Shell и Chevron по добыче сланцевого газа, заключенные в 2013 году.
    Добыча сланцевого газа. Архивное фото
    Эксперты РФ: "Сланцевая революция" Украине пока не грозит
    21:34 03.04.2014
    43Отношения Украины и России
    овторение американской "сланцевой революции" в Украине пока вряд ли возможно: точной оценки запасов сланцевого газа в стране нет, считают, опрошенные агентством РИА Новости эксперты.
    Юрий Продан
    Продан: Киев намерен увеличить собственную добычу газа
    15:40 03.04.2014
    18Политический кризис в Украине
    Украина намерена увеличить собственную добычу газа, в том числе за счет сланцевого, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан на пресс-конференции в четверг.
    Украине нужно заняться добычей собственного газа, заявил Яценюк
    16:35 22.03.2014
    45Экономика Украины
    Арсений Яценюк заявил, что Украина для обеспечения своей энергетической безопасности должна как можно скорее приступить к добыче собственного газа, в том числе сланцевого.
    Добыча сланцевого газа. Архивное фото
    Добыча сланцевого газа на востоке Украины не нанесет вред экологии РФ
    21:32 21.01.2014
    169
    Добыча сланцевого газа в Харьковской области Украины не нанесет вреда российской экологии, заявил украинский премьер Николай Азаров.
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