По информации компании Ineos, добытый методом фрекинга этан будет преобразован в этилен, который, в свою очередь, будет использоваться для производства различных видов пластика, растворителей и антифризов.
Власти ведут переговоры с зарубежными инвесторами о развитии направления добычи нетрадиционных углеводородов. Рассчитывать на значительные финансовые вливания не приходится, считает эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук.
Нефтегазовые концерны покидают рынок Украины. В компании Shell заявили, что прекращают работы по разработке сланцевого газа в Харьковской области. В компании это объяснили отсутствием экономической целесообразности.
"На заседании правительства (в среду) эти предложения должны быть одобрены, тогда проекты будут переданы в сейм. Надеюсь, что там они тоже будут одобрены, вероятно, еще на осенней сессии", - заявил Альгирдас Буткявичюс.
Ни для кого не секрет, что нынешняя цивилизация больше всего ценит не желтое и белое, а голубое и черное золото. Зачастую первые два являются очень важными аргументами в геополитических спорах транснациональных корпораций.
Львовский окружной административный суд в среду провел первое заседание по иску львовянина Игоря Гука ко Львовскому областному совету об отмене соглашения по добыче сланцевого газа на Олесской площади.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".