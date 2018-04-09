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    В США у автобуса со школьниками снесло крышу: пострадали 40 человек

    (обновлено: )16110
    Автобус со школьниками врезался в пролет эстакады на Лонг-Айленде. В результате столкновения крыша автобуса была снесена, а более сорока человек получения ранения.
    Автобус со школьниками врезался в пролет эстакады в американском штате Нью-Йорк
    Фото WABC

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Автобус со школьниками врезался в пролет эстакады в американском штате Нью-Йорк, в результате пострадали более 40 человек, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

    Инцидент произошел в воскресенье вечером на Лонг-Айленде. В результате столкновения крыша автобуса была снесена.

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    Как сообщил представитель полиции штата Дэвид Канделариа, всего в результате ДТП пострадали 42 человека из 44, находившихся в автобусе. Он добавил, что многие пострадавшие получили серьезные травмы.

    По данным телеканала ABC7, автобус забрал школьников из международного аэропорта имени Джона Кеннеди после поездки в Европу.

    Как сообщили в полиции, водитель автобуса не был знаком с местными особенностями движения на автомагистралях.

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    Ранее сообщалось, что не менее 14 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса молодежной хоккейной команды в центральной части Канады.

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