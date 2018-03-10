Дональд Трамп получил в штате 2 миллиона 279 тысяч 543 голоса против 2 миллионов 268 тысяч 839 голосов у Хиллари Клинтон. Мичиган является одним из трех штатов, в которых сторонники кандидата зеленых Джилл Стайн потребовали пересчета голосов.
Предыдущему владельцу билета уже 73 года. Он выиграл в лотерею Cash for Life в 1984 году и с тех пор получал тысячу долларов ежемесячно, но в последнее время выплаты передавались управляющему имуществом Маггета, которого объявили банкротом, и шли на оплату его долгов.
В американском штате Мичиган в округе Каламазу фура, которая перевозила фейерверки, столкнулась с машиной, после чего загорелась. Инцидент привел к массовому ДТП на заснеженной трассе. Смотрите кадры с места происшествия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".