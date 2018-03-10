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Предыдущему владельцу билета уже 73 года. Он выиграл в лотерею Cash for Life в 1984 году и с тех пор получал тысячу долларов ежемесячно, но в последнее время выплаты передавались управляющему имуществом Маггета, которого объявили банкротом, и шли на оплату его долгов.