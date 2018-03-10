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    Мичиган

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Лед на озере Мичиган приобрел голубой цвет
    В США озеро Мичиган покрылось голубым льдом
    17:57 01.03.2018
    355
    Исследователи пояснили появление небесно-голубого льда невероятной чистотой воды озера Мичиган в этом районе. Лед поглощает часть световых волн, благодаря чему кажется голубым.
    Скунс
    Американец стал бездомным, пытаясь выкурить скунсов
    17:53 22.02.2018
    199
    В борьбе с животными, житель американского штата Мичиган утратил жилье. Брошенная в подвал дымовая шашка привела к возгоранию и масштабному пожару.
    Лампы
    В Мичигане после шторма 470 тысяч человек остаются без электричества
    07:28 11.03.2017
    74
    Как сообщил губернатор штата Рик Снайдер, в результате обрушившегося на штат в среду штормового ветра, вызвавшего обрывы линий электропередач, без электричества остались около одного миллиона человек.
    Пожар на горнолыжном курорте в Мичигане
    Масштабный пожар на горнолыжном курорте в Мичигане 
    10:11 12.12.2016
    78
    По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате пожара в гостинице горнолыжного курорта в американском штате Мичиган, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
    Дональд Трамп на дебатах
    Штат Мичиган официально утвердил победу Трампа
    22:03 28.11.2016
    740Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Дональд Трамп получил в штате 2 миллиона 279 тысяч 543 голоса против 2 миллионов 268 тысяч 839 голосов у Хиллари Клинтон. Мичиган является одним из трех штатов, в которых сторонники кандидата зеленых Джилл Стайн потребовали пересчета голосов.
    Взрыв и пожар на электростанции в Мичигане
    Взрыв произошел на электростанции в американском штате Мичиган
    03:16 12.08.2016
    135
    Один из местных жителей сообщил журналистам, что перед взрывом слышал странное шипение. По данным экстренных служб, на станции начался пожар. Данные о пострадавших пока не поступали.
    Стрельба в здании суда в Мичигане, есть погибшие
    На месте стрельбы в здании суда в американском штате Мичиган 
    08:47 12.07.2016
    203
    Не менее трех человек погибли в ходе стрельбы, которая произошла в здании суда города Сейнт-Джозеф. Погибли два судебных пристава и человек, который начал стрельбу.
    На месте стрельбы в Мичигане. Архивное фото
    В Мичигане три человека погибли в результате стрельбы в здании суда - СМИ
    22:52 11.07.2016
    132Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    Погибли два судебных пристава и человек, который начал стрельбу. Полиция штата подтвердила, что стрельба произошла в 14.30 по местному времени в понедельник (21.30 по Киеву).
    Полицейский в США. Архивное фото
    Пять человек пострадали при стрельбе в Мичигане
    07:27 24.04.2016
    47
    Стрельба случилась вечером в субботу. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, жизни остальных ничего не угрожает. Полиция ведет расследование.
    Мужчина, застреливший 7 человек в Мичигане, был водителем Uber
    Мужчина, застреливший 7 человек в Мичигане, был водителем Uber 
    01:27 22.02.2016
    197
    Компания Uber в воскресенье сообщила, что мужчина, застреливший семь человек в американском штате Мичиган, был одним из водителей онлайн-сервиса вызова такси.
    На месте обстрела людей в Мичигане
    Полиция задержала подозреваемого в расстреле 6 человек в Мичигане
    12:02 21.02.2016
    654
    Первой от рук злоумышленника пострадала женщина, она получила серьезные огнестрельные ранения и находится в критическом состоянии. Задержанным оказался 45-летний белый мужчина.
    Полиция США
    В Мичигане из окна автомобиля расстреляли шестерых человек - СМИ
    08:54 21.02.2016
    538
    Заместитель шерифа округа Каламазу Пол Матиас заявил, что наблюдается худших сценарий - "кто-то ездит по округе на автомобиле и расстреливает людей".
    Доллары
    Билет лотереи с ежемесячной выплатой в $1 тыс выставлен на торги в США
    10:31 07.01.2016
    553
    Предыдущему владельцу билета уже 73 года. Он выиграл в лотерею Cash for Life в 1984 году и с тех пор получал тысячу долларов ежемесячно, но в последнее время выплаты передавались управляющему имуществом Маггета, которого объявили банкротом, и шли на оплату его долгов.
    Место гибели бэйс-джампера в Мичигане
    Бейсджампер погиб при прыжке с Мичиганской телевышки 
    05:42 16.01.2015
    374
    Житель штата Мичиган погиб, прыгнув с парашютом с телевышки. Его парашют не раскрылся и бэйсджампер скончался на месте происшествия.
    Детройтский автосалон 2015 года
    Премьеры и новинки автосалона в Детройте 
    02:44 14.01.2015
    1033
    В Детройте открылось крупнейшее автошоу в мире. Начались презентации более 40 новинок, среди которых немало гибридных и электрокаров.
    Автомобильная выставка. Архивное фото
    На международном автосалоне в Детройте ожидается более 40 премьер
    04:21 13.01.2015
    203
    В Детройте стартует международный автосалон, который в течение восьми дней будет знакомить посетителей с новинками автомобильной индустрии.
    Полиция США
    В Мичигане столкнулись почти 200 машин, один человек погиб, 20 ранены
    03:07 11.01.2015
    63
    На шоссе столкнулись 193 автомобиля, в том числе и грузовики. На данный момент дорога остается перекрытой в обоих направлениях. Сейчас там остается свыше 50 поврежденных машин.
    В Мичигане взорвался грузовик с фейерверками
    В Мичигане взорвался грузовик с фейерверками 
    03:45 10.01.2015
    149
    В американском штате Мичиган в округе Каламазу фура, которая перевозила фейерверки, столкнулась с машиной, после чего загорелась. Инцидент привел к массовому ДТП на заснеженной трассе. Смотрите кадры с места происшествия.
    Пистолет
    Американские пограничники ранили канадца
    23:07 21.12.2014
    62
    Канадца, направившего оружие на пограничников, госпитализировали. После выписки из больницы он был немедленно арестован.
    Последствия снегопада в США, 19 ноября 2014
    Жертвами снегопада в США стали уже восемь человек
    20:37 19.11.2014
    190
    В ближайшие дни ожидается еще более количество снега, которое обычно выпадает здесь в течение года и более.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Лед на озере Мичиган приобрел голубой цвет
    В США озеро Мичиган покрылось голубым льдом
    17:57 01.03.2018
    355
    Исследователи пояснили появление небесно-голубого льда невероятной чистотой воды озера Мичиган в этом районе. Лед поглощает часть световых волн, благодаря чему кажется голубым.
    Скунс
    Американец стал бездомным, пытаясь выкурить скунсов
    17:53 22.02.2018
    199
    В борьбе с животными, житель американского штата Мичиган утратил жилье. Брошенная в подвал дымовая шашка привела к возгоранию и масштабному пожару.
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