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    Czech Airlines

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Самолет Czech Airlines
    Бортпроводники CSA Czech Airlines отменили забастовку
    04:41 25.10.2014
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    В ответ на решение профсоюза провести 30 октября забастовку бортпроводников и тем самым поставить под угрозу полетный режим компании, ее руководители намеревались обратиться в суд для отмены стачки. Но в итоге обе стороны нашли компромиссный вариант.
    Самолет Czech Airlines
    Бортпроводники Czech Airlines намерены бастовать 30 октября
    10:04 24.10.2014
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    Профсоюзная организация бортпроводников CSA Czech Airlines утром в пятницу уведомила руководство компании о своем намерении провести 30 октября забастовку бортпроводников.
    Самолет Czech Airlines
    Увольняемые из CSA Czech Airlines бортпроводники намерены бастовать
    21:16 25.09.2014
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    Руководство CSA Czech Airlines приняло к сведению объявление о готовности к забастовке профсоюзной организации бортпроводников.
    Аэродром. Архивное фото
    Чешская Czech Airlines уволит 36% персонала из-за кризиса в Украине
    01:14 24.09.2014
    213Мировая реакция на события в Украине
    Чешская авиакомпания CSA Czech Airlines решила уволить 36% персонала из-за кризиса в Украине и связанного с ним резкого падения числа пассажиров из России и других постсоветских стран, сообщает пражское интернет-издание Novinky.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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