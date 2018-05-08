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    Происшествия

    Под лозунги "Слава Украине!" в Харькове разгромили офис организации

    Тема:

    Погромы и нападения радикалов в Украине (278)

    (обновлено: )3811
    Глава общественной организации "трудовая Харьковщина" Павел Тищенко утверждает, что нападавшие во время погрома выкрикивали "Слава Украине!" и пытались устроить пожар.
    Погром в офисе организации Трудовой Харьковщина
    @police.kharkov

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Группа неизвестных разгромила офис организации "Трудовая Харьковщина" во Дворце труда в Харькове, сообщает "МедиаПорт" со ссылкой на главу организации Павла Тищенко.

    "Где-то в 15:15 группа из 15 человек взломала двери, оторвала наличник, обрушили все, что было. Стенды, плакаты, лозунги всевозможные, флаги… Не обязательно советские, военных лет. Они не скрывали лица. Их видели рабочие, слесари, и два человека из нашей организации видели, как они подымались. "Слава Украине!" кричали", — утверждает Тищенко.

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    УНИАН
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    Он также отметил, что в помещении стоит неприятный запах.

    "Бензин или уайт-спирит", — предполагает глава организации.

    В свою очередь в ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области сообщили, что устанавливают обстоятельства происшествия. 

    "Полиция Харьковщины устанавливает обстоятельства нападения на офис общественной организации. Информация о происшествии поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции в понедельник около 16.35. Мужчина сообщил, что группа молодых людей ворвалась в помещение и разбросала вещи. По адресу, указанному в сообщении, выехала следственно-оперативная группа. Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета правонарушений. В настоящее время полицейские осуществляют осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей", — говорится в сообщении пресс-службы областного главка полиции. 

    @police.kharkov
    Погром в офисе организации "Трудовой Харьковщина"

    Как отмечает издание MyKharkov.info, организация "Трудовая Харьковщина" вывела на митинг, посвященный 1 мая, около 150 активистов. Участники шествия держали флаги общественной организации, а также плакаты с надписями "Вот тебе бабушка и ЕС", "Да здравствует 1 мая, День солидарности трудящихся!", "Люди! Остановим тарифный геноцид!". Также они скандировали "Нацистам позор". Во время шествия в колонну митингующих один из активистов харьковского "Сокола" бросил пакет с кефиром.

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    В то же время в некоторых СМИ высказывается предположение, что нападение на офис "Трудовой Харьковщины" совершили активиты местной ячейки "Национального корпуса". 

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