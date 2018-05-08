Под лозунги "Слава Украине!" в Харькове разгромили офис организации

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Группа неизвестных разгромила офис организации "Трудовая Харьковщина" во Дворце труда в Харькове, сообщает "МедиаПорт" со ссылкой на главу организации Павла Тищенко.

"Где-то в 15:15 группа из 15 человек взломала двери, оторвала наличник, обрушили все, что было. Стенды, плакаты, лозунги всевозможные, флаги… Не обязательно советские, военных лет. Они не скрывали лица. Их видели рабочие, слесари, и два человека из нашей организации видели, как они подымались. "Слава Украине!" кричали", — утверждает Тищенко.

Он также отметил, что в помещении стоит неприятный запах.

"Бензин или уайт-спирит", — предполагает глава организации.

В свою очередь в ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области сообщили, что устанавливают обстоятельства происшествия.

"Полиция Харьковщины устанавливает обстоятельства нападения на офис общественной организации. Информация о происшествии поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции в понедельник около 16.35. Мужчина сообщил, что группа молодых людей ворвалась в помещение и разбросала вещи. По адресу, указанному в сообщении, выехала следственно-оперативная группа. Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета правонарушений. В настоящее время полицейские осуществляют осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей", — говорится в сообщении пресс-службы областного главка полиции.

@police.kharkov Погром в офисе организации "Трудовой Харьковщина"

Как отмечает издание MyKharkov.info, организация "Трудовая Харьковщина" вывела на митинг, посвященный 1 мая, около 150 активистов. Участники шествия держали флаги общественной организации, а также плакаты с надписями "Вот тебе бабушка и ЕС", "Да здравствует 1 мая, День солидарности трудящихся!", "Люди! Остановим тарифный геноцид!". Также они скандировали "Нацистам позор". Во время шествия в колонну митингующих один из активистов харьковского "Сокола" бросил пакет с кефиром.

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В то же время в некоторых СМИ высказывается предположение, что нападение на офис "Трудовой Харьковщины" совершили активиты местной ячейки "Национального корпуса".