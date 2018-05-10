Дать/не дать? Харьков: о попрошайничестве как заработке

РИА Новости Украина

Новость о разоблачении ряженой попрошайки, равно как и материал о профессиональной нищенке, обитающей в харьковском метрополитене, вызвали большой читательский интерес, поэтому sq.com.ua решило разобраться в ситуации и ответить на главный вопрос: "Так подавать и не подавать?".

На первый взгляд, все очевидно: милостыня — освященная веками традиция. Отказать в милостыне это не милосердно, и вообще как-то не по-христиански. Так как подавляющее большинство наших читателей если и не воцерковленные люди, то, по крайней мере, отождествляющие себя с православной или христианской традицией, попробуем взглянуть на ситуацию именно с этой точки зрения.

Итак, фундаментальными в этом вопросе являются слова Спасителя: "Просящему у тебя дай…" (Мф. 5: 42)

Казалось бы, на этом можно ставить точку. Однако такое буквальное толкование Писания очень часто заводит в тупик при применении его положений в повседневности. Т.е. конечно, можно, слепо соблюдать все 613 наставлений и запретов, например, Ветхого Завета, но вряд ли это можно считать путем разумным. И отдавать любому все, что он попросит, как-то явно нелепо. Поэтому, конечно, слова Спасителя в данном случае следует толковать… Как?

В таких случаях обычно обращаются за комментариями к людям куда более сведущим и своей жизнью доказавшим право толковать Писание. Речь идет о святых отцах церкви.

Интересно, что в этом вопросе у святых отцов нет полного единства. В чем сходятся все — сама по себе милостыня, без истинного милосердия, а уж тем более из тщеславия, дело ни с какой стороны не богоугодное. Вот что по этому поводу пишет святитель Иоанн Златоуст еще в четвертом(!) веке: "Милостыня состоит не в том, чтобы только давать деньги, но чтобы давать с чувством милосердия. И на зрелищах дают деньги… но это не милостыня. И блудники дают деньги блудницам, но это дело не человеколюбия, а пьяного бесчинства. Им-то подобен и тот, кто (подает милостыню) из тщеславия" (свт. Иоанн Златоуст, 53, 596).

Святитель Филарет Московский говорит так: "Дело благотворения, сделанное без рассудительного и сердечного участия в бедствующем, есть тело без души".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Нищий. Архивное фото

Некоторые святые отцы придерживались мнения, что подавать надо всякому, кто попросит. Но Иоанн Златоуст совершенно четко определяет, кому следует подавать милостыню: "Милостыня предназначена только для тех, которые не имеют силы трудами рук своих удовлетворять своих нужд, или для наставников, всецело посвятивших себя делу учения" (свт. Иоанн Златоуст, 54, 609).

Т.е. милостыню следует подавать не каждому, кто просит, а тому, кто по объективным причинам не может удовлетворять свои нужды, или тем, кто выбрал путь служения Богу, и о хлебе насущном ему заботиться недосуг. Если со второй категорией кто-то может не согласиться, то принцип "подавать только тем, кто действительно нуждается" является очевидным.

Как же нам определить, действительно ли нуждается человек, или для него попрошайничество - просто вид заработка? Это тем более сложно, поскольку некоторые современные попрошайки в совершенстве освоили актерское мастерство и могут вышибить слезу не хуже иных звезд кино.

Ответ на этот вопрос тоже есть, и он очень прост — надо просто быть стопроцентно уверенным, знать, что кто-то действительно нуждается в помощи.

Есть такой памятник христианской письменности, относимый к I веку — "Дидахе", более известный как "Учение двенадцати апостолов", где очень образно указано: "Да запотеет милостыня твоя в руке твоей, прежде чем ты узнаешь, на что даешь". Т.е. не надо спешить, надо четко знать, куда пойдут твои средства — на пропитание человека, который в силу объективных причин не в состоянии заработать, на лечение ребенка, которое не в состоянии оплатить родители, или на "общаки" полукриминальных "нищенских" сообществ, а то и просто на алкоголь.

Конечно, и вреда особого нет в том, чтобы подать мелочь профессиональному попрошайке. Для дающего вреда нет. В том же "Учении двенадцати апостолов" указано: "Дающий не судится – горе берущему, если он берет не на дело".

Кстати, о "горе берущему" говорили и Святые Отцы. Например, святой Иоанн Кронштадский, который славился своим нестяжанием и трепетным отношением к каждому просящему, тем не менее отмечал, что подаяние деньгами часто напрочь отбивает тягу людей к труду, и более того — такая "дармовщина" ведет к порокам, и в частности к винопитию (в чем мы, кстати, имеем счастье убедиться, наблюдая подозрительно одутловатые синюшные физиономии некоторых "страждущих"). Интересно, что именно поэтому Иоанн Кронштадский организовал "дом трудолюбия", где желающие могли обучиться какому-нибудь общественно-полезному и оплачиваемому труду, вместо того чтобы вытирать собой паперти.

В общем, лучше помогать тем, кого знаешь. Это может быть, например, престарелая соседка или одинокий старичок, мать-одиночка, изо всех сил борющаяся за жизнь больного ребенка… Стоит оглянуться вокруг — и такие люди обязательно найдутся. Правда, для этого нужно сделать некое усилие, посмотреть на окружающий мир несколько другими глазами. Конечно, такой путь будет сложнее, да и затратнее, чем бросить мятую бумажку в кепку развалившегося в метро "инвалида". Но это будет действительно правильно.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Женщина просит милостыню

А если случилось так, что в окружении нет людей нуждающихся? На этот счет интересен ответ преподобного Амвросия Оптинского. На вопрос, что лучше – помочь конкретному нищему или помочь приюту для девиц, оказавшихся в трудной ситуации, старец отвечал так: "Лучше помочь приюту для девиц, потому что это учреждение поддержит не одного человека, а многих".

Иными словами, лучше пожертвовать организациям, которые систематично и профессионально помогают многим. И дело тут не только в количестве людей, которые получают помощь. Дело еще в качестве тех, кто эту помощь распределяет. Настоящие волонтеры наметанным глазом быстро отличают тех, кто действительно нуждается, от мошенников и бездельников. То же самое касается батюшек, которые прекрасно знают своих нуждающихся прихожан, и не стоит забывать, что православная церковь является крупнейшей "волонтерской" организацией.

И последнее — то, что будет, наверное, неприятно некоторым читателям. Как кажется автору, наши мелочные подаяния уличным попрошайкам подчас не что иное, как попытки откупиться от укоров совести, которая нет-нет да и упрекнет за то, что мы не помогаем тем, кому не так повезло в жизни. Бросил монетку — молодец. Вроде как "благотворитель". Вот с этим в себе нужно бороться. Тогда и бороться с "профессиональными нищими" не придется. Может быть, когда наши "откупные" ручейки наличности иссякнут, эта публика будет вынуждена заняться чем-то общественно полезным, и проблема попрошайничества исчезнет сама собой.