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    В Харькове украинского офицера приговорили к 13 годам за госизмену

    (обновлено: )34006
    Военная прокуратура сил АТО в суде доказала, что подполковник, "собирал с целью передачи представителям спецслужб РФ сведения, составляющие государственную тайну", а также при задержании нанес телесные повреждения работнику СБУ.
    Украинская символика на форме военного. Архивное фото
    Facebook/пресс-центр АТО

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Суд в Харькове приговорил подполковника одного из военных формирований до 13 лет за государственную измену и насилие в отношении работника правоохранительных органов. Об этом сообщает военная прокуратура сил АТО в Facebook.

    "10.05.2018 одним из районных судов г. Харькова по результатам судебного рассмотрения уголовного производства по обвинению подполковника одного из военных формирований М. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины, вынесен приговор, которым последний признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания", — говорится в сообщении.

    Военная прокуратура сил АТО в суде доказала, что подполковник в начале 2015 года, "действуя умышленно в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины, собирал с целью передачи представителям спецслужб Российской Федерации сведения, составляющие государственную тайну", а также при задержании нанес телесные повреждения работнику Службы безопасности Украины.

    Как отмечается, судебное разбирательство длилось около 2 лет и по его результатам "принят законный и справедливый приговор".

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    Напомним, в прошлом году по статье "госизмена" суды вынесли приговор 13 раз, заявил президент Украины Петр Порошенко.

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