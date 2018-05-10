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    В Харькове мастер по сбору мебели жестоко убил женщину

    (обновлено: )28212
    В прокуратуре Харькова сообщили, что 35-летний мужчина жестоко убил пожилую женщину с целью завладения ее деньгами.
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    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В Харькове 35-летнего мужчину посадили на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за жесткое убийство женщины.

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    Рома Барабаш / kiev.informator.ua
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    "Происшествие случилось в феврале 2018 года. 35-летний житель Донецкой области, ранее уже отбывал наказание за убийство, устроился работать в мебельную фирму. Собирая шкаф в квартире 75-летней женщины, мужчина разговорился с заказчицей. Женщина рассказала ему, что продала жилье и собирается поехать за границу. Тогда злоумышленник решил «разжиться» средствами старушки. Он пришел к ней вечером под предлогом завершить работу. Мужчина солгал пожилой женщине, что опоздал на электричку, и пенсионерка позволила ему остаться в квартире до утра", — сообщает прокуратура области.

    Ночью убийца набросился на пожилую женщину с угрозами и требованием отдать деньги. Однако женщина сказала, что средства — на банковском счете. Парень не поверил, он связал своей жертве руки и начал бить. Однако пенсионерка раз ответила ему, что наличных нет. Тогда злоумышленник задушил ее поясом от халата и скрылся.

    Прокурор в суде настаивал на пожизненном лишении свободы с конфискацией имущества. Поэтому сейчас прокуратурой внесена апелляционная жалоба.

    Ранее сообщалось, что Киевская местная прокуратура поддержала обвинение относительно злоумышленника, который систематически неестественным способом насиловал 10-летнюю девочку, и добилась объявления ему обвинительного приговора.

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