В Харькове мастер по сбору мебели жестоко убил женщину

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В Харькове 35-летнего мужчину посадили на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за жесткое убийство женщины.

"Происшествие случилось в феврале 2018 года. 35-летний житель Донецкой области, ранее уже отбывал наказание за убийство, устроился работать в мебельную фирму. Собирая шкаф в квартире 75-летней женщины, мужчина разговорился с заказчицей. Женщина рассказала ему, что продала жилье и собирается поехать за границу. Тогда злоумышленник решил «разжиться» средствами старушки. Он пришел к ней вечером под предлогом завершить работу. Мужчина солгал пожилой женщине, что опоздал на электричку, и пенсионерка позволила ему остаться в квартире до утра", — сообщает прокуратура области.

Ночью убийца набросился на пожилую женщину с угрозами и требованием отдать деньги. Однако женщина сказала, что средства — на банковском счете. Парень не поверил, он связал своей жертве руки и начал бить. Однако пенсионерка раз ответила ему, что наличных нет. Тогда злоумышленник задушил ее поясом от халата и скрылся.

Прокурор в суде настаивал на пожизненном лишении свободы с конфискацией имущества. Поэтому сейчас прокуратурой внесена апелляционная жалоба.

Ранее сообщалось, что Киевская местная прокуратура поддержала обвинение относительно злоумышленника, который систематически неестественным способом насиловал 10-летнюю девочку, и добилась объявления ему обвинительного приговора.