"Шахтер" увеличил шансы на чемпионство, обыграв "Зарю"

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Донецкий "Шахтер" одержал победу над луганской "Зарей" в матче 30-го тура чемпионата Украины по футболу.

Встреча, прошедшая в Харькове в субботу, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Шахтера", в составе которых голами отметились Факундо Феррейра (на 20-й минуте) и Тайсон (89). У "Зари" отличился Иури (63).

"Шахтер" с 72 очками лидирует в чемпионате Украины, опережая киевское "Динамо" на 5 баллов. "Заря" (43) в турнирной таблице идет на 4-й строчке.

Напомним, ранее определились финалисты футбольной Лиги Европы.