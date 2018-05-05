наверх
05.05.201822:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Шахтер" увеличил шансы на чемпионство, обыграв "Зарю"

    (обновлено: )9820
    Встреча, прошедшая в Харькове в субботу, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Шахтера", в составе которых голами отметились Факундо Феррейра (на 20-й минуте) и Тайсон (89). У "Зари" отличился Иури (63).
    Шахтер обыграл Зарю в матче чемпионата Украины
    "Шахтер" в facebook

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Донецкий "Шахтер" одержал победу над луганской "Зарей" в матче 30-го тура чемпионата Украины по футболу.

    Встреча, прошедшая в Харькове в субботу, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Шахтера", в составе которых голами отметились Факундо Феррейра (на 20-й минуте) и Тайсон (89). У "Зари" отличился Иури (63).

    "Шахтер" с 72 очками лидирует в чемпионате Украины, опережая киевское "Динамо" на 5 баллов. "Заря" (43) в турнирной таблице идет на 4-й строчке.

    Напомним, ранее определились финалисты футбольной Лиги Европы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Арсен Аваков
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема, участник инцидента
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан