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    Общество

    В Харькове националисты свалили бюст маршала Жукова

    (обновлено: )268011
    Организация добровольцев "Фрайкор" сообщила о том, что в Харькове свален памятник советскому маршалу Георгию Жукову. В доказательство выложены фотографии.
    В Харькове члены организации Фрайкор снесли бюст маршала Жукова
    Фото facebook.com/freikorps.org

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Харькове на проспекте Григоренко в ночь на воскресенье был свален памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

    Ответственность за уничтожение бюста Жукова взяла на себя организация "Фрайкор", которая включает в себя добровольцев, принимающих участие в боевых действиях в Донбассе.

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    "Памятник Жукову в Харькове свален! Неизвестные патриоты передают поздравление всем сепарам и вате города! Палачи украинского народа не имеют права стоять на нашей земле", — говорится на странице "Фрайкора" в Facebook.

    Фото facebook.com/freikorps.org
    В Харькове члены организации "Фрайкор" снесли бюст маршала Жукова

    Там же изображена группа людей в балаклавах, стоящих на памятнике.

    Ранее в Одессе произошло несколько случаев вандализма, при которых был разбит бюст маршала Жукова, демонтирована мемориальная доска и снесен памятный камень в его честь.

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