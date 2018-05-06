В Харькове националисты свалили бюст маршала Жукова

Фото facebook.com/freikorps.org

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Харькове на проспекте Григоренко в ночь на воскресенье был свален памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Ответственность за уничтожение бюста Жукова взяла на себя организация "Фрайкор", которая включает в себя добровольцев, принимающих участие в боевых действиях в Донбассе.

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"Памятник Жукову в Харькове свален! Неизвестные патриоты передают поздравление всем сепарам и вате города! Палачи украинского народа не имеют права стоять на нашей земле", — говорится на странице "Фрайкора" в Facebook.

Фото facebook.com/freikorps.org В Харькове члены организации "Фрайкор" снесли бюст маршала Жукова

Там же изображена группа людей в балаклавах, стоящих на памятнике.

Ранее в Одессе произошло несколько случаев вандализма, при которых был разбит бюст маршала Жукова, демонтирована мемориальная доска и снесен памятный камень в его честь.