В Харькове арестовали педофила, совращавшего мальчиков

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. По ходатайству Харьковской местной прокуратуры №3 Орджоникидзевский районный суд Харькова взял под стражу 56-летнего харьковчанина, которого подозревают в развращении малолетних (ч.2 ст. 156 УК Украины), сообщает прокуратура области.

Установлено, что жертвами мужчины стали трое мальчиков (2007, 2008 и 2006 г.г. р).

"По предварительным данным, первой жертвой стал мальчик 2007 года рождения. Мужчина увидел ребенка у школы летом 2016 года. На момент знакомства пострадавший учился в первом классе. Взрослый сначала просто поговорил с мальчиком. В разговоре выяснив, что мальчик из многодетной семьи, которая имела тяжелое материальное положение, пригласил в гости, обещал помочь материально. Впоследствии, убедившись, что мальчик ему доверяет, стал чаще приглашать домой и совершать развратные действия (просматривал с ребенком порнографическое видео, касался, пытался снять одежду)", — рассказывают в прокуратуре.

Уже в январе 2017 года злоумышленник познакомился младшим родным братом первого мальчика. Действовал по отработанной схеме: сначала прокрадывалось в доверие, а потом развращал.

В обоих случаях за молчание платил небольшие деньги.

Развратные действия продолжались пока в апреле в этом году не поднялся скандал в одном из бассейнов города. Подозреваемый во время посещения заведения наблюдал за тренировками детской группы. По окончании занятий шел за мальчиками в душевую и раздевалку и наблюдал за детьми. Несколько раз заводил беседу с одним из мальчиков, пытаясь развращать его. Однако тот испугался, убежал из раздевалки и рассказал все маме. Женщина вызвала полицию.

Досудебное расследование продолжается. Проводятся следственные действия. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.

Максимальная санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что прокуратура Киева сообщила о подозрении 35-летнему мужчине, который изнасиловал 15-летнюю девушку.