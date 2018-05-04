В Харькове огромная автоколонна провела погибшего блогера в последний путь

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Погибшего в аварии автоблогера Андрея Василенко, который был известен под ником "amigo_s_", похоронили в пятницу на кладбище №18 в Харькове; кроме родных и близких, проститься с ним приехали более 100 водителей, сообщает Newsroom.

Погибшего парня отпели в Свято-Благовещенском кафедральном соборе, после чего доставили гроб с телом для прощания на кладбище.

"Похоронную процессию, по словам очевидцев, сопровождала колонна из 50 автомобилей, а всего проводить его в последний путь приехали более 100 водителей", — сказано в сообщении.

newsroom.kh.ua Более 100 водителей приехали проститься с погибшим автоблогером под Харьковом

Авария произошла 1 мая в районе села Кутузовка в Харьковском районе: в результате лобового столкновение автомобилей Chevrolet Corvette и Toyota Land Cruiser 23-летний молодой человек погиб на месте, а его пассажирка была доставлена в больницу. Находившегося во внедорожнике Дмитрия Одарченко в тот же вечер задержали по подозрению в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть человека. В четверг суд арестовал его на 60 дней без права внесения залога.