наверх
04.05.201817:02
Курсы валют НБУ
  • USD26.19+ 0.04
  • EUR31.41+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Харькове огромная автоколонна провела погибшего блогера в последний путь

    (обновлено: )20402
    Погибшего Андрея Василенко отпели в Свято-Благовещенском кафедральном соборе, после чего доставили гроб с телом для прощания на кладбище. Всего проводить его в последний путь приехали более 100 водителей.
    Более 100 водителей приехали проститься с погибшим автоблогером под Харьковом
    newsroom.kh.ua

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Погибшего в аварии автоблогера Андрея Василенко, который был известен под ником "amigo_s_", похоронили в пятницу на кладбище №18 в Харькове; кроме родных и близких, проститься с ним приехали более 100 водителей, сообщает Newsroom.

    Погибшего парня отпели в Свято-Благовещенском кафедральном соборе, после чего доставили гроб с телом для прощания на кладбище.

    "Похоронную процессию, по словам очевидцев, сопровождала колонна из 50 автомобилей, а всего проводить его в последний путь приехали более 100 водителей", — сказано в сообщении.

    newsroom.kh.ua
    Более 100 водителей приехали проститься с погибшим автоблогером под Харьковом

    Авария произошла 1 мая в районе села Кутузовка в Харьковском районе: в результате лобового столкновение автомобилей Chevrolet Corvette и Toyota Land Cruiser 23-летний молодой человек погиб на месте, а его пассажирка была доставлена в больницу. Находившегося во внедорожнике Дмитрия Одарченко в тот же вечер задержали по подозрению в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть человека. В четверг суд арестовал его на 60 дней без права внесения залога.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация на складах в Балаклее
    Взрывы и пожар на военной базе в Балаклее
    Памятные мероприятия по случаю четвертой годовщины событий в Одессе 2 мая 2014 г.
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан
    Пресс-конференция по поводу инцидента с депутатом Найемом
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Наручники
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе