Суд над Зайцевой. Появились новые детали резонансной аварии в Харькове

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Участники судебного процесса по делу о резонансном ДТП на Сумской в Харькове в пятницу, 11 мая, перешли к изучению вещественных доказательств, сообщает NewsRoom.

Как заявил в начале заседания Киевского райсуда Харькова прокурор Игорь Омельченко, ссылаясь на данные автотехнической экспертизы, оба автомобиля — Volkswagen Touareg и Lexus RX 350 — в момент столкновения находились в исправном состоянии.

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По его словам, каких-либо поломок, которые могли бы привести к трагедии, специалисты не обнаружили.

В свою очередь судья Виктор Попрас процитировал материалы следственного эксперимента, в ходе которого один из свидетелей сообщил, что Lexus ехал со скоростью 92 км/ч и "на красный свет".

Следующее заседание назначено на 17 мая.

Внедорожник Lexus, за рулем которого находилась Зайцева, 18 октября 2017 года въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пятеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас над Зайцевой идет судебный процесс.

Ранее Зайцева заявила, что больше никогда не сядет за руль.