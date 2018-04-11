Суд над Зайцевой. Появились новые детали резонансного ДТП в Харькове

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Свидетель резонансного ДТП в центре Харькова Таисия Помазан сообщила в ходе заседания Киевского районного суда об автомобиле, который, предположительно, мог участвовать в гонках с Аленой Зайцевой по Сумской.

По ее словам, перед аварией она шла по переулку Мечникова. Женщина не видела момент столкновения и на какой цвет светофора двигались авто, но слышала звуковой сигнал Lexus. Она сообщила, что один из возможных свидетелей уехал с места ДТП сразу после случившегося.

newsroom.kh.ua Харьковчанка Таисия Помазан

"Когда я вышла из-за поворота, увидела красный автомобиль Mazda, который двигался в попутном направлении с Lexus. За рулем машины был высокий парень в кожаной куртке, худой, со светлыми волосами. Он вышел из авто, посмотрел на Touareg, увидел, что люди лежат, и уехал", — цитирует Помазан Newsroom.

Местное издание отмечает, что на видеозаписи "гонок" по Сумской, которые якобы устроила Зайцева с неизвестным, видно автомобиль красного цвета. Однако из-за высокой скорости определить марку машины не удалось.

В свою очередь патрульная Ляна Теремкова, общавшаяся с Зайцевой после ДТП, заявила, что не заметила у нее признаков опьянения. По ее словам, водитель Lexus сама подошла к экипажу и передала удостоверение с регистрационным документом. После случившегося Зайцева раскаивалась, просила помочь людям и плакала, добавила она.

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"Она не смогла назвать скорость, с которой ехала, но сказала, что видела Touareg и что тот выскочил прямо перед ней. Признаков опьянения, и алкогольного, и наркотического — у девушки не было. Мама пыталась дать Зайцевой успокоительное, но мы запретили до проведения экспертизы", — рассказала свидетель во время судебного заседания.

newsroom.kh.ua Ляна Теремкова

Кроме того, водитель Lexus призналась полицейской, что выпила бокал вина за день до трагедии и употребляла пенталгин, который спасал ее от головных болей. Теремкова также подтвердила, что знает семью Зайцевой, однако редко общается с ее мамой, а саму Алену видела около шести лет назад.

После этого на суде выступил водитель микроавтобуса Opel Vivaro, который вместе с автомобилем Дронова выезжал с Бурсацкого спуска. По словам Евгения Вильховского, он остановился на красный сигнал светофора в 15-20 метрах от перекрестка. Когда загорелся желтый, мужчина тронулся с места и не видел момента аварии. Свидетель заявил, что и он сам, и Геннадий Дронов нарушили правила проезда перекрестков.

"Меня вызывали по этому поводу в полицию. И я, и автомобиль Volkswagen начали двигаться на желтый сигнал светофора. За это нарушение мне выписали штраф в 425 гривен", — сообщил Вильховский.

newsroom.kh.ua Водитель Евгений Вильховский

Внедорожник Lexus, за рулем которого находилась Зайцева, 18 октября 2017 года въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пятеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас над Зайцевой идет судебный процесс.

Ранее Зайцева заявила, что больше никогда не сядет за руль.