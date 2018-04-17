Жертва резонансного ДТП в Харькове отказалась от претензий к Зайцевой

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Пострадавшая в смертельном ДТП в Харькове Жанна Власенко отказалась от претензий к обвиняемой Елене Зайцевой.

Киевский районный суд Харькова принял ходатайство, поступившее от Власенко, которая на момент ДТП была беременна.

Женщина отметила, что обвиняемая Елена Зайцева возместила 100 тыс. грн компенсации, "то есть выполнила исковые требования в полном объеме", поэтому потерпевшая к ней претензий материально-нравственного характера не имеет, сообщает gazeta.ua.

При этом Власенко требует такую ​​же сумму компенсации от второго обвиняемого — Геннадия Дронова.

Суд объявил перерыв в рассмотрении дела о ДТП. Следующее заседание состоится 24 апреля.

Внедорожник Lexus, за рулем которого находилась Зайцева, 18 октября 2017 года въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пятеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас над Зайцевой идет судебный процесс.

Ранее Зайцева заявила, что больше никогда не сядет за руль.