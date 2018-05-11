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    Харьковские руферы залезли на знаменитый памятник

    (обновлено: )22813
    Двое молодых людей совершили экстремальный подъем и спуск на высотные здание. Экстремалы действовали без страховки, пробираясь на крышу по балконам, кондиционерам и стенам домов.
    Видео пользователь Youtube Денис Браун

    В Харькова двое молодых людей залезли на дом на улице Сумской, где находится памятник скрипачу на крыше. Экстремалы поднялись на крышу здания в центре города по трубам и кондиционерам.

    На кадрах видно, что руферы лезут по стене бизнес-центра, а спускаются по балконам. Уже во время спуска случайный свидетель восхождения задает вопрос, что они делают на его балконе. В ответ парни говорят "Работаем".

    Напомним, 15 апреля группа из 20 экстремалов взобралась на Арку Дружбы Народов в Киеве, с которой открывается вид на Днепр и достопримечательности столицы Украины. Высота сооружения составляет 35 метров, подъем начался в 4 часа утра воскресенья. Подъем продолжался около двух часов.

    Ранее были опубликованы фотографии двух человек, которые пытаются взобраться на центральную колонну Южного моста в Киеве. Два человека, балансируя, поднимались на высоту в 135 метров по металлическим тросам — вантам.

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