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    В Харькове будут судить няню, избивавшую ребенка с ДЦП

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    В прокуратуре Харьковской области сообщили, что женщине уже сообщили о подозрении по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины) малолетнему ребенку.
    Няня избивает ребенка
    Скриншот

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В Харькове женщину, избивавшую ребенка, больного ДЦП, могут посадить на 5 лет.

    Прокуратура направила в Дзержинский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении няни.

    "Женщине сообщили о подозрении по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины) малолетнему ребенку. Однако во время следствия собраны доказательства, которые дали основания для изменения подозрения – действия женщины переквалифицировали по ч. 1 ст. 127 УК Украины (пытки)", – сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

    Максимальная санкция статьи предполагает пять лет лишения свободы.

    Напомним, в Харькове няня применяла силу против ребенка, страдающего детским церебральным параличом. Избиение ребенка зафиксировала расположенная в квартире камера видеонаблюдения. На записи видно, как харьковчанка шесть раз ударила ребенка с ограниченными возможностями ладонью по лицу и голове, а также довольно грубо держала его за шею. Затем женщина вытерла щеки девочки платком и отпихнула ее от себя, из-за чего та упала.

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