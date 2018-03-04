Ольга Фреймут заявила, что няня избила ее сына

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Украинская телеведущая Ольга Фреймут сообщила, что ее сын Валерий был побит наемной няней.

Оказалось, что мальчик возрастом в 1 год и 8 месяцев получил удар по лицу.

"Даже не верится — как у меня, такой придирчивой и помешанной на детях, такое могло произойти? Я — журналист, человек чувствую, разбираюсь в них, умею с ними разговаривать. Как я не видела? Впрочем, я чувствовала. В последнее время Валерий (1 год 8 месяцев) очень тревожно спит ночью — вдруг начинает горько-горько плакать. Это не зубки — у сына уже все прорезались. И у нас не плохо разговаривает — сказал. А еще Валерий начал панически меня хвататься, бежать от няни. Даже когда я в одной с ним комнате отходила к окну, он начинал плакать: "Мама здесь! Мама здесь!" Валерий постоянно говорил, что укусит Марию (так зовут его няню), плакал и бежал к нам с Володей, бабушек, в первую няни Кати, которая теперь с Евдокией, моей сестры, даже в домашней работницы", — так Фреймут в Instagram описала поведение ребенка, пострадавшего от руки няни.

"У нас дома камеры. И я узнала причину такого поведения сына. Мне стало известно, что няня ударила моего сына по личику. Дала пощечину. Как взрослому. При этом сказала, что это — сдача, потому что ребенок ее укусил", — жалуется Фреймут.

Напомним, что у Ольги есть также младшая дочь Евдокия, которая родилась в июне 2017 года.