В Англии судят супругов, которые убили и сожгли няню

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КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Англии проходит судебный процесс над французской парой, обвиняемой в пытках и жестоком убийстве своей няни, сообщает The Telegraph.

Сабрина Куайдер и ее бойфренд Киссем Медуни проживали в пригороде Лондона, где убили 21-летнюю няню Софи Лионе (на фото).

Ранее обугленные останки молодой француженки были обнаружены в саду под слоем пепла: соседи обратили внимание на костер и запах горелого мяса и позвонили в полицию.

Сообщается, что Куайде и Медуни заподозрили няню своих двоих детей в колдовстве и краже бриллиантового ожерелья. Кроме того, пара была уверена, что Лионе находится в сговоре с бывшим мужем Куайдер.

Из-за этого молодую женщину держали в заложниках, ее избивали, мучили и морили голодом. После многочисленных издевательств причину смерти Софи установить сложно.

Напомним, ранее в Одессе мужчина убил и отрезал голову бизнесвумен Анны Ергиевой. Отрезанная голова была найдена спустя несколько дней после убийства.