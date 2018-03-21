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    В мире

    В Англии судят супругов, которые убили и сожгли няню

    (обновлено: )223
    Французов Сабрина Куайдер и ее бойфренд Киссем Медуни в Великобритании обвиняют в пытках и жестоком убийстве няни их двоих детей. Супруги сожгли няню в саду, перед этим избив ее и заморив голодом.
    Софи Лионе, жестоко убитая в пригороде Лондона
    Фото BBC

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Англии проходит судебный процесс над французской парой, обвиняемой в пытках и жестоком убийстве своей няни, сообщает The Telegraph.

    В Харькове няня избивала ребенка с ДЦП
    Facebook Ляны Теремковой
    В Харькове няня избивала ребенка с ДЦП

    Сабрина Куайдер и ее бойфренд Киссем Медуни проживали в пригороде Лондона, где убили 21-летнюю няню Софи Лионе (на фото).

    Ранее обугленные останки молодой француженки были обнаружены в саду под слоем пепла: соседи обратили внимание на костер и запах горелого мяса и позвонили в полицию.

    Сообщается, что Куайде и Медуни заподозрили няню своих двоих детей в колдовстве и краже бриллиантового ожерелья. Кроме того, пара была уверена, что Лионе находится в сговоре с бывшим мужем Куайдер.

    Из-за этого молодую женщину держали в заложниках, ее избивали, мучили и морили голодом. После многочисленных издевательств причину смерти Софи установить сложно.

    Напомним, ранее в Одессе мужчина убил и отрезал голову бизнесвумен Анны Ергиевой. Отрезанная голова была найдена спустя несколько дней после убийства.

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