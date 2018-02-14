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    Общество

    Няня для собаки за две минималки в месяц. Соцсети взорвало объявление из Тернополя

    (обновлено: )19510
    Работу предлагают ежедневную с 9 до 16 вечера. На время командировки хозяев возможно проживание с собакой за соответствующую доплату. Как пояснила сама хозяйка собаки, объявление - не шутка.
    Собачка из Тернополя
    Фот из открытых источников

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В группе с предложениями о работе в Тернополе на днях разместили объявление, которое вызвало фурор среди пользователей соцсети. Пользователь предлагает ухаживать за собачкой за 250 долларов в месяц.

    "Для порядочной и хорошей собаки Жужи нужна порядочная и добрая няня на время отсутствия хозяев. Работа ежедневная, с 9.00-16.00. В обязанности входит двухразовый выгул Жужи, питание и ежедневный душ, провождения с ней времени. Также в соответствующие часы Жужа принимает лекарства и посещает ветврача. Оплата ежемесячно в размере 250$. На время командировки хозяев возможно проживание с Жужою за соответствующую доплату. Только для Тернополя. Пожалуйста, просьбы людей не из Тернополя,  несерьезных и безответственных не беспокоить", — говорится в объявлении.

    Комментарии под объявлением

    За несколько часов количество комментариев до объявления "перевалило" за три десятка.

    Кто-то в шутку, а кто и вполне серьезно предлагал ухаживать за Жужей. Некоторые даже за "спасибо".

    Как пояснила сама хозяйка собаки, объявление — не шутка.

    "Он у нас приемный и в настоящее время нужно, чтобы постоянно кто-то был с ним. Возить к родителям ежедневно это тоже самое горючее, деньги и время. Также, учитывая ситуацию в городе с безумными людьми, которые разбрасывают яд и убивают собак, не можем оставить животное на детей, соседей или родственников, так как не всегда смогут уберечь. Сегодня лично ругались с добрыми людьми, которые предлагают убивать бездомных животных города. и учитывая все эти факторы — дешевле найти порядочного человека, который любит животных и ответственно отнесется к работе, чем рисковать", — добавила автор объявления.

    Напомним, власти Киева рассказали, как правильно выгуливать собак в столице.

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