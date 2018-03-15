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    В Харькове няня избивала ребенка с ДЦП

    (обновлено: )94
    В Харькове няня применяла силу против ребенка, страдающего детским церебральным параличом. Избиение ребенка зафиксировала расположенная в квартире камера видеонаблюдения.
    В Харькове няня избивала ребенка с ДЦП
    Facebook Ляны Теремковой

    На записи видно, как харьковчанка шесть раз ударила ребенка с ограниченными возможностями ладонью по лицу и голове, а также довольно грубо держала его за шею. Затем женщина вытерла щеки девочки платком и отпихнула ее от себя, из-за чего та упала. 

    В полиции подтвердили информацию о происшествии и заявили, что сейчас няня находится в райотделе, где ее опрашивают.

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    "Есть видео с камер наблюдения, предоставленное потерпевшей стороной. Пока все в процессе изучения обстоятельств, решение будем принимать после уточнения деталей происшествия", — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

    Ранее сообщалось, что в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань, Китай) полиция задержала няню, которая обвиняется в жестоком избиении ребенка.

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