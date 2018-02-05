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    В Киевской области грабитель проник в дом нардепа - СМИ

    (обновлено: )10320
    Мужчина пытался вынести из дома сейф, но сработала сигнализация. Грабитель был задержан полицией, прибывшей на вызов, на месте преступления - на чердаке дома.
    Наручники
    Украинское фото

    Наручники
    REUTERS Saul Martinez
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    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. На минувших выходных в Киевской области грабитель проник в дом одного из народных депутатов Верховной Рады и пытался вынести из дома сейф с деньгами, сообщает УНН со ссылкой на источник в Нацполиции.

    Как стало известно, вечером в субботу, 3 февраля, мужчина проник в частный дом в Вите-Почтовой (Киевская область) через окно. Он пытался вынести из дома сейф, но сработала сигнализация. Грабитель был задержан полицией, прибывшей на вызов, на месте преступления — на чердаке дома.

    По данным источника, злоумышленник пытался ограбить члена депутатской фракции БПП в Верховной Раде. Также по информации агентства в сейфе было около 30 тыс. долларов.

    Ранее сообщалось, что в центре Харькова неизвестные напали на сотрудника полиции, избили его и ограбили.

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