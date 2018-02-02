На Закарпатье арестованы серийные грабители церквей

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Ужгородский суд арестовал обвиняемых в ограблении более десятка церквей в течение одного месяца, сообщает mukachevo.net.

"Следствие установило, что трое ужгородцев в течение августа 2017 совершили 13 краж из церквей различных конфессий, которые расположены на территории Ужгородского, Свалявского, Перечинского и Береговского районов", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали троих подозреваемых сразу после совершения очередной кражи на территории Свалявского района. Согласно законодательству, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева мужчина ограбил храм.