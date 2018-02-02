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    На Закарпатье арестованы серийные грабители церквей

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (227)

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    По информации СМИ, следствие установило, что трое ужгородцев в течение августа 2017 совершили 13 краж из церквей различных конфессий, которые расположены на территории Ужгородского, Свалявского, Перечинского и Береговского районов.
    Ограбление церкви
    mukachevo

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Ужгородский суд арестовал обвиняемых в ограблении более десятка церквей в течение одного месяца, сообщает mukachevo.net.

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    "Следствие установило, что трое ужгородцев в течение августа 2017 совершили 13 краж из церквей различных конфессий, которые расположены на территории Ужгородского, Свалявского, Перечинского и Береговского районов", — говорится в сообщении.

    Правоохранители задержали троих подозреваемых сразу после совершения очередной кражи на территории Свалявского района. Согласно законодательству, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

    Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева мужчина ограбил храм.  

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