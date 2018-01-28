наверх
28.01.201812:05
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    Монстр из Тернополя: избил, ограбил, изнасиловал... мать друга

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (200)

    (обновлено: )103542
    Мужчина напал, избил и отобрал у жертвы деньги, а затем скрылся. Задержали подозреваемого в преступлении в тот же день. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
    Наручники
    REUTERS Saul Martinez

    РИА Новости Украина

    Изнасилование и разбой инкриминируют правоохранители Тернополя 33-летнему жителю села Паевка Гусятинского района, сообщает издание RIA плюс.

    Спецназ задержал 8 иностранцев с оружием и $36 тысячами в селе под Херсоном
    hr.npu.gov.ua
    За разбой: задержание иностранцев с оружием и $36 тыс под Херсоном

    "Несчастье случилось 21 января, — сообщает начальник Главного управления Национальной полиции Тернопольской области Александр Богомол. - Потерпевшая — 55-летняя жительница Тернополя, которая на протяжении пяти лет находилась на заработках за границей. Квартиру оставила на сына, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности и злоупотреблял спиртным".

    В ходе следствия выяснилось, что мужчина ключи от собственного жилья дал товарищу, чтобы тот пожил у него, пока не помирится с женой.

    Маму о квартиранте не предупредил, а женщина, желая сделать сюрприз ребенку, вернулась с заработков без предупреждения. Когда приехала — в квартире никого не было.

    "Около пяти утра, — вспоминает потерпевшая, - она услышала, что кто-то пытается войти в дом. Когда открыла дверь, увидела незнакомого пьяного мужчину, который просил его пустить, чтобы он мог взять зарядное к телефону. Женщина отказала и закрыла дверь".

    Через некоторое время неизвестный вернулся и сказал, что привел ее сына, но в состоянии алкогольного опьянения. Жительница Тернополя открыла и подозреваемый напал на нее. Несколько раз он ударил женщину по лицу руками, а потом сжал горло и силой вступил с ней в половые сношения.

    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Лукьяновское СИЗО. Архивное фото

    После этого нашел 700 евро и скрылся. Женщина обратилась за помощью к медикам и полиции. Кроме этого, она смогла четко описать нападавшего.

    Уже через 12 часов подозреваемого задержали. Мужчина находился в районе железнодорожного вокзала. Иностранную валюту успел обменять на гривны и часть из них потратить.

    После установления личности подозреваемого стало известно, что это — уроженец Гусятинского района. В мае 2017 года он освободился из мест лишения свободы, где почти семь лет отбывал наказание за разбойное нападение.

    Смотрите также: Разбой по-киевски. На видео попал момент нападения на бизнесмена

    Злоумышленнику объявили подозрение в соответствии со статьей 152 УК — изнасилование, то есть половое сношение с применением физического насилия, угрозы его применения или с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица и статью 187 часть 2 — разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм.

    С места преступления эксперты изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертизу. Следствия продолжается.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает