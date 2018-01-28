Монстр из Тернополя: избил, ограбил, изнасиловал... мать друга

РИА Новости Украина

Изнасилование и разбой инкриминируют правоохранители Тернополя 33-летнему жителю села Паевка Гусятинского района, сообщает издание RIA плюс.

"Несчастье случилось 21 января, — сообщает начальник Главного управления Национальной полиции Тернопольской области Александр Богомол. - Потерпевшая — 55-летняя жительница Тернополя, которая на протяжении пяти лет находилась на заработках за границей. Квартиру оставила на сына, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности и злоупотреблял спиртным".

В ходе следствия выяснилось, что мужчина ключи от собственного жилья дал товарищу, чтобы тот пожил у него, пока не помирится с женой.

Маму о квартиранте не предупредил, а женщина, желая сделать сюрприз ребенку, вернулась с заработков без предупреждения. Когда приехала — в квартире никого не было.

"Около пяти утра, — вспоминает потерпевшая, - она услышала, что кто-то пытается войти в дом. Когда открыла дверь, увидела незнакомого пьяного мужчину, который просил его пустить, чтобы он мог взять зарядное к телефону. Женщина отказала и закрыла дверь".

Через некоторое время неизвестный вернулся и сказал, что привел ее сына, но в состоянии алкогольного опьянения. Жительница Тернополя открыла и подозреваемый напал на нее. Несколько раз он ударил женщину по лицу руками, а потом сжал горло и силой вступил с ней в половые сношения.

REUTERS Valentyn Ogirenko Лукьяновское СИЗО. Архивное фото

После этого нашел 700 евро и скрылся. Женщина обратилась за помощью к медикам и полиции. Кроме этого, она смогла четко описать нападавшего.

Уже через 12 часов подозреваемого задержали. Мужчина находился в районе железнодорожного вокзала. Иностранную валюту успел обменять на гривны и часть из них потратить.

После установления личности подозреваемого стало известно, что это — уроженец Гусятинского района. В мае 2017 года он освободился из мест лишения свободы, где почти семь лет отбывал наказание за разбойное нападение.

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Злоумышленнику объявили подозрение в соответствии со статьей 152 УК — изнасилование, то есть половое сношение с применением физического насилия, угрозы его применения или с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица и статью 187 часть 2 — разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм.

С места преступления эксперты изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертизу. Следствия продолжается.