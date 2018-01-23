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    Девушка-коп пригласила грабителя на свидание, чтобы его задержать

    (обновлено: )163
    Как сообщили в полиции, чтобы выманить злоумышленника на встречу, сотрудница сектора реагирования патрульной полиции позвонила ему и назначила свидание.
    Девушка-коп пригласила грабителя на свидание, чтобы его задержать
    facebook.com/UA.National.Police/

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области девушка-полицейский чтобы задержать грабителя пригласила его на свидание, передает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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    По данным полиции, в патрульных в г.Камянск обратилась 59-летняя женщина, сообщив, что под больницей ее только что ограбил молодой человек.

    Полицейские установили личность и номер мобильного телефона вероятного грабителя.

    "Чтобы выманить злоумышленника на встречу, сотрудница сектора реагирования патрульной полиции позвонила ему и назначила свидание", — пояснили в ведомстве.

    В пресс-службе отметили, что такое нестандартное решение позволило в течение нескольких часов задержать грабителя.

    Напомним, ранее в Змиевском районе Харьковской области произошло дерзкое нападение на частный дом в селе Лиман.

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