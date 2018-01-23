Девушка-коп пригласила грабителя на свидание, чтобы его задержать

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области девушка-полицейский чтобы задержать грабителя пригласила его на свидание, передает пресс-служба Национальной полиции Украины.
По данным полиции, в патрульных в г.Камянск обратилась 59-летняя женщина, сообщив, что под больницей ее только что ограбил молодой человек.
Полицейские установили личность и номер мобильного телефона вероятного грабителя.
"Чтобы выманить злоумышленника на встречу, сотрудница сектора реагирования патрульной полиции позвонила ему и назначила свидание", — пояснили в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что такое нестандартное решение позволило в течение нескольких часов задержать грабителя.
Напомним, ранее в Змиевском районе Харьковской области произошло дерзкое нападение на частный дом в селе Лиман.