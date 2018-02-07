В Одесской области грабитель по ошибке выбросил крупную сумму денег

Фото Национальной полиции Украины

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Незадачливый грабитель в Ренийском районе Одесской области после совершения кражи по ошибке выбросил сумку с крупной суммой денег, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

О налете сообщила местная жительница, по словам которой неизвестный мужчина поздно вечером толкнул ее, а потом забрал сумку с деньгами и убежал.

"В течение ночи работниками полиции было установлено лицо, совершившее преступление. Злоумышленником оказался ранее судимый 43-летний мужчина. Уже утром подозреваемого задержали. Под давлением неопровержимых доказательств он признался в содеянном. По словам мужчины, на преступление он решился ради денег, которые хотел потратить на наркотики. Поэтому после ограбления забрал только кошелек, а саму сумку выбросил", — говорится в сообщении полиции

Как оказалось, именно в сумке потерпевшая хранила 7 тысяч гривен, которые грабитель не нашел и выбросил вместе с сумкой.

Полицейские нашли сумку с деньгами неподалеку от места преступления территории и вернули женщине.

Ранее в Киевской области в частный дом проник грабитель, которого заметил хозяин дома и подстрелил из травматического пистолета.