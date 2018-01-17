Вор, укравший самую дорогую водку в мире, не стал ее пить

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Вор, укравший в Дании одну из самых дорогих бутылок водки в мире, не стал ее пить, сообщил РИА Новости владелец коллекции, из которой был похищен ценный предмет, Бриан Ингберг.

Похищенная в начале января бутылка сделана из золота и серебра, декорирована изображением гоночного автомобиля "Руссо-Балт", а водка фильтруется через насадку с бриллиантами. На пробке — герб Российской империи, украшенный драгоценными камнями. Бутылка известна еще и тем, что однажды на 15 секунд появилась в кадре в сериале "Карточный домик", где эксклюзивную водку получает в подарок от "российского президента" герой Кевина Спейси — американский президент Фрэнк Андервуд.

"Бутылка, когда ее нашла полиция, не была пустой. Ее не выпили, и она все еще была наполнена водкой", — сказал Ингберг.

По его словам, когда по какому-нибудь случаю эта водка будет выпита, бутылку снова надо будет наполнить спиртным напитком, вероятно — российским. "Но пока ехать в Россию я не собираюсь", — сказал коллекционер.

Он сообщил, что бутылка была украдена из его коллекции — самой крупной в мире, которая хранится в Копенгагене.

"Но из-за масштабного освещения этой истории в прессе по всему миру вор испугался и через несколько дней оставил бутылку на стройплощадке в 20 километрах от Копенгагена", — рассказал Ингберг.

По его словам, бутылка стоит 1,3 миллиона долларов. "Это одна из самых дорогих в мире бутылок водки, и самая дорогая в моей коллекции, в которой, впрочем, есть и другие очень ценные бутылки", — отметил он.

Ингберг рассказал, что начал коллекционировать водку лет 20-25 назад. "Сначала — потому что есть очень много красивых бутылок. Потом я начал открывать для себя различные вкусы водок. Сейчас в моей коллекции более 1200 бутылок со всего мира", — сказал он.