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30.12.201714:26
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    Общество

    Украинцы стали меньше пить коньяка и водки

    (обновлено: )28
    За девять месяцев этого года спрос на коньяк и игристые вина (шампанское) среди украинцев сократился. Так, розничные продажи коньяка уменьшились на 0,4%, игристых вин - на 2,5%.
    В разливочном цехе завода
    RIA News Юрий Сомов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. С января по сентябрь этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, розничные продажи вина в Украине выросли на 3%, пива — на 3,4% — таковы данные Государственной службы статистики Украины.

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    Вместе с тем, за девять месяцев этого года спрос на коньяк и игристые вина (шампанское) среди украинцев сократился. Так, розничные продажи коньяка уменьшились на 0,4%, игристых вин — на 2,5%.

    Также, в Украине уменьшился спрос на водку и ликеро-водочные изделия — на 5,6%.

    Ранее и.о. главы "Укрспирта" Юрий Лучечко заявил, что в Украине с 1 января на гривну подорожает до 80% отечественной водки.

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