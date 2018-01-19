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    В Харькове квартирный вор тяжело ранил полицейского

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (168)

    (обновлено: )25811
    Харьковский полицейский получил тяжелое ранения, когда пытался задержать квартирных воров. Преступники все-таки были задержаны, а жизнь полицейскому спасают врачи.
    Вор, нанесший ранение полицейскому в Харькове
    Фото Сергея Князева

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В Харькове полицейский получил тяжелое ножевое ранение при попытке задержать квартирного вора, заявил в пятницу глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

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    По его словам, преступление было совершено 19 января в 14.00.

    Харькове преступники совершили квартирную кражу. Во время преследования один из них нанес полицейскому ножевое ранение в грудную клетку. Злоумышленников задержали", — написал Сергей Князев на своей странице в Facebook.

    Глава Нацполиции сообщает, что раненного полицейского доставили в больницу. Врачи проводят сложную операция, чтобы спасти его жизнь.

    Напомним, что практически одновременно с этим преступлением в Одессе произошла перестрелка между полицией и вооруженным преступником. Были ранены трое правоохранителей, стрелок был ликвидирован. По информации Князева, одесская полиция застрелила разыскиваемого преступника.

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