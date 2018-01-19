В Харькове квартирный вор тяжело ранил полицейского

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В Харькове полицейский получил тяжелое ножевое ранение при попытке задержать квартирного вора, заявил в пятницу глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. Думская.net В центре Одессы открыли стрельбу по полицейским: кадры спецоперации

По его словам, преступление было совершено 19 января в 14.00.

"В Харькове преступники совершили квартирную кражу. Во время преследования один из них нанес полицейскому ножевое ранение в грудную клетку. Злоумышленников задержали", — написал Сергей Князев на своей странице в Facebook.

Глава Нацполиции сообщает, что раненного полицейского доставили в больницу. Врачи проводят сложную операция, чтобы спасти его жизнь.

Напомним, что практически одновременно с этим преступлением в Одессе произошла перестрелка между полицией и вооруженным преступником. Были ранены трое правоохранителей, стрелок был ликвидирован. По информации Князева, одесская полиция застрелила разыскиваемого преступника.