Не ел три дня: в Херсоне вор украл оливье и съел его в туалете магазина

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В Херсоне в ТРЦ "Фабрика" был пойман вор, который похитил в супермаркете салат оливье.

Мужчина заказал в отделе кулинарии салат за 23 гривны и попытался пронести его мимо кассы. Когда охранники попытались задержать вора, он скрылся в туалете и съел там оливье.

"Я три дня ничего не ел. Делайте со мной, что хотите", — заявил мужчина охране магазина, когда открыл дверь.

В полиции, куда передали вора, выяснилось, что ранее он уже был судим за кражи. В этот раз ему грозит лишь административная ответственность — стоимость украденного не тянет на уголовное преступление.

"А работники херсонских супермаркетов и гастрономов самообслуживания отмечают, что в последнее время таких вот набегов на прилавки стало больше. Оголодавшие и безденежные посетители украдкой вскрывают пакеты с мясной нарезкой, и тут же поедают их содержимое, поглощают куски сыра, и норовят стащить хлеб при его выгрузке из хлебовозок", — пишет издание "Херсонцы".

Ранее курьезная история произошла с похищением мобильного телефона в Одессе. Вор, укравший телефон, случайно отослал свое фото владельцу гаджета.