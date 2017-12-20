наверх
20.12.201712:47
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Не ел три дня: в Херсоне вор украл оливье и съел его в туалете магазина

    (обновлено: )31610
    Мужчина, укравший в супермаркете, салат за 23 гривны, пояснил полиции и охранникам, что он не ел три дня. "Делайте со мной что хотите", - сказал он.
    Салат Оливье
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В Херсоне в ТРЦ "Фабрика" был пойман вор, который похитил в супермаркете салат оливье.

    На месте взрыва в Днепре
    informator.dp.ua
    Украина бандитская, год 2017: человек человеку вор и бандит

    Мужчина заказал в отделе кулинарии салат за 23 гривны и попытался пронести его мимо кассы. Когда охранники попытались задержать вора, он скрылся в туалете и съел там оливье.

    "Я три дня ничего не ел. Делайте со мной, что хотите", — заявил мужчина охране магазина, когда открыл дверь.

    В полиции, куда передали вора, выяснилось, что ранее он уже был судим за кражи. В этот раз ему грозит лишь административная ответственность — стоимость украденного не тянет на уголовное преступление.

    "А работники херсонских супермаркетов и гастрономов самообслуживания отмечают, что в последнее время таких вот набегов на прилавки стало больше. Оголодавшие и безденежные посетители украдкой вскрывают пакеты с мясной нарезкой, и тут же поедают их содержимое, поглощают куски сыра, и норовят стащить хлеб при его выгрузке из хлебовозок", — пишет издание "Херсонцы".

    Ранее курьезная история произошла с похищением мобильного телефона в Одессе. Вор, укравший телефон, случайно отослал свое фото владельцу гаджета.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вертолет главы Нацполиции окончательно заблокировал одесскую трассу
    Украина в тисках непогоды: заторы на трассах
    Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МИД Украины Павел Климкин
    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    Лидер партии "Рух новых сил", экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили возле здания Генпрокуратуры, в Киеве, 18 декабря 2017 г. Михеил Саакашвили заявляет, что пойдет на допрос в СБУ, а в Генеральную прокуратуру Украины - нет.
    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент