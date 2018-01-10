В США вор оказался запертым в магазине и умолял его выпустить

На ролике, опубликованном полицией Хьюстона, видно, как преступник заходит в помещение, в котором находятся три женщины и маленький ребенок.

Он потребовал открыть кассу, но получил отказ. Женщинам и ребенку удалось выйти и запереть дверь.

Слышно, как грабитель говорит: "Черт, я застрял. Черт, я отправлюсь в тюрьму". Он стреляет в дверь, пытается выбить ее, но безрезультатно.

Тогда он начинает просить людей снаружи выпустить его и в какой-то момент падает на колени. "Пожалуйста, у меня нет ничего. Пожалуйста. Пожалуйста. Мне очень жаль", — умоляет он, но тщетно. В конце видео его арестовывают, сообщает РИА Новости.

Владелец магазина Басита Миана рассказал каналу Click Houston, что этот же человек ограбил его магазин две недели назад, украв две тысячи долларов и несколько телефонов.

Как сообщает полиция, грабителя, который ранее уже был арестован за подобные преступления, отправят в тюрьму на пять лет.