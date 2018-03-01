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    Сын замминистра с пистолетом пытался украсть iPhone 8 - СМИ

    (обновлено: )40004
    Источник в правоохранительных органах сообщил, что сын замминистра пытался ограбить курьера, который вез заказанный iPhone 8+.
    Продажа смартфонов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Сын первого заместителя министра образования Украины Владимира Ковтунца, Михаил, принял участие в разбойном нападении.

    Об этом сообщил источник "Обозревателя" в правоохранительных органах.

    Как стало известно, сын замминистра, сговорившись с двумя подельниками, решил совершить вооруженное нападение на курьера одного из интернет-магазинов, которые торгуют техникой.

    obozrevatel.com
    Владимир Ковтунец

    Для этих целей Ковтунец-младший одолжил у знакомого пистолет. Злоумышленники оформили в интернет-магазине доставку мобильного телефона iPhone 8+ по адресу, пер. Артиллерийский, 5-а. Там они поджидали курьера, угрожали ему пистолетом и применили физическую силу.

    Курьер сумел вырваться и убежал вместе с товаром. После этого пострадавший написал заявление в полицию.

    В ходе опознания курьер узнал в Ковтунце того, кто угрожал ему пистолетом. Участникам нападения вручили подозрения о совершении преступления.

    Ранее сообщалось, что несовершеннолетний сын нардепа Игоря Попова Богдан и его сообщник были задержаны по подозрению в ограблении магазина на Оболони в Киеве. Угрожая продавцам и посетителям оружием, злоумышленники забрали из кассы 2500 грн. Одного из участников происшествия с поличным задержали два посетителя магазина, а другого — через несколько минут задержали полицейские.

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    В среду, 29 ноября, Оболонский районный суд отправил сына народного депутата под домашний арест.

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