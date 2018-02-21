Из Днепра: нищие и бомжи на работе у застройщиков

РИА Новости Украина

Предыстория

Летом прошлого года газета "Горожанин" рассказывала о том, с какой бедой столкнулись жители старенького дома №9 по улице Южной. Люди пострадали из-за того, что их дом расположен в трех шагах от модного Екатерининского бульвара. Проблемы у жильцов возникли, когда у застройщика появились планы продления бульвара до улицы Паторжинского.

Для реализации планов застройщику кровь из носа нужно снести древнее здание. А как это сделать, если в доме проживают люди? Можно, конечно, выкупить квартиры за реальные деньги или предложить людям другое жилье. Но дешевле — превратить их жизнь в сущий ад!

Представители застройщика выкупили в доме №9 две квартиры, выбили под видом ремонта оконные блоки и двери. На этом "ремонт" закончился. Время от времени новые владельцы отключали дом от газа и света, приезжали выбивать из-под крыши кирпичи, вероятно, чтобы ей было легче упасть. Когда же люди поняли, что их дом целенаправленно уничтожают, появилась риелтор по имени Наталья, которая предложила продать квартиры. По цене, значительно ниже рыночной, разумеется. Девушка сказала, что представляет интересы одной из строительных компаний Вадима Ермолаева. Некоторые собственники, наслышанные о методах борьбы бизнесмена с непокорными жильцами, поспешили распрощаться с квартирами, другая часть осталась.

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В мае прошлого года борьба за дом №9 перешла в активную стадию. Как утверждали жильцы, представители застройщика, подделав документы, продали квартиру пенсионерки Любови Васильевны на первом этаже. Женщины не было дома, а когда она вернулась, не смогла открыть дверь — заменили замки. Потом оказалось, что по документам она уже не собственник квартиры, хотя никаких документов не подписывала. Женщина обратилась в полицию и прокуратуру, правоохранители возбудили вялотекущее уголовное дело.

Выгнать любой ценой

Спустя 8 месяцев Любовь Васильевна вновь обратилась в "Горожанин". Вместе с ней пришел жилец из соседнего дома №11 Александр. То, что они рассказали, а потом и показали, выглядит как фильм ужасов.

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— В доме №9 я осталась одна. Соседей дожали, и квартиры они продали за бесценок. Я продать не могу, так как открыто уголовное производство и ведется следствие по факту подделки документов, — рассказывает пенсионерка. — В полиции сообщили, что собственником моей квартиры является компания "Аста", которая имеет отношение к бизнесмену Ермолаеву. Недавно ко мне пожаловала риелтор Наталья. Предложила деньги за то, чтобы я забрала заявление из правоохранительных органов. Я это предложение не приняла, а Наталья пообещала, что скоро дом развалится и я останусь без ничего, раз такая упрямая. Когда приедете к нам, не узнаете дом. Это уже и не дом, собственно…

По словам пенсионерки, в доме нет ни окон, ни дверей, отрезаны газ, свет, вода. Ее вещи разворованы, во дворе — разруха.

— Я, когда попала в свою квартиру, не узнала ее. Это даже хуже, чем после войны… — расплакалась женщина.

Александр же рассказал о проблемах своего дома №11.

— Дом на пересечении улиц Южной и Паторжинского. Его разрушали по тому же принципу, — вздыхает Александр. — Несколько соседей продали квартиры, новые жильцы выбили там окна… Я отказался продавать квартиру, так как риелтор от "Асты" предложил за нее копейки, а перебираться в однокомнатную квартиру на Западный я не хочу.

Бороться с Александром и Любовью Васильевной застройщик принялся стандартными методами.

— Новые "соседи", которые выбили окна и двери, в доме не появляются, но при этом обращаются к газовщикам и энергетикам с просьбой отрезать дом от коммуникаций, — объясняет Александр.

А потом методы стали радикальней. Застройщик повел в атаку на непокорные дома… нищих и бомжей.

Психическая атака

— Бездомные срывают обои в пустых квартирах, отбивают штукатурку, громят мебель. Украли все три крышки люков, сорвали провода. Они шумят, кричат, грохочут чем-то, — рассказывает Александр.

Откуда взялись бездомные? Пришли из приюта, который организовал некий благотворительный фонд "Спаси еще одну жизнь". Базируется он в двух минутах ходьбы от Екатеринославского бульвара — рядом с элитной многоэтажкой в доме №14 по улице Шевченко и на улице Паторжинского.

— Бездомных кормят и дают переночевать, чтобы они помогли бизнесмену Ермолаеву очистить дома от оставшихся жильцов, — говорит Александр. — По сути, они могут смело говорить, что являются его бизнес-партнерами. Или внештатными сотрудниками "Асты". Они безобразят, дерутся, недавно убили человека в своем же приюте. Там нет ни администрации, ни охраны, бомжи делают, что хотят!

gazeta.dp.ua Полиция Днепра на месте происшествия

Александр вручил мне визитку, которую уронил один из бездомных, с названием фонда и адресами приюта, где малоимущим предлагают еду и "комфортные условия".

Благотворительный фонд "Спаси еще одну жизнь" был создан 18 сентября 2017 года. Возглавляет его Вячеслав Басков. Зарегистрирован фонд по улице Шевченко, 14, в офисе №2.

Кошмары нашего двора

В субботу утром звонит Александр:

— Приезжайте, у нас тут такое, что рассказать сложно!

Дом №9 выглядит так, словно пережил бомбежку в зоне АТО. Заходить страшно, внутри дом тоже разрушен. Расположенный по соседству дом №11 — полная копия дома №9. Во дворе — невероятная грязь и кучи мусора.

Рядом с домом — полицейская машина и небольшой грузовик. Патрульные общаются с мужчиной и женщиной, возле них — пенсионерка Любовь Васильевна и Александр, которые накануне приходили в редакцию.

— Сегодня этот автомобиль приехал вывозить вещи из моей квартиры! — плачет Любовь Васильевна. — Спасибо соседу, он позвонил мне, я приехала и вызвала полицию. Ну что же это такое делается!

Полицейские вывозить вещи не позволили. Водитель грузовика особо и не настаивал, поспешил уехать.

— Это представители компании "Аста", — говорит мне шепотом Александр, показывая в сторону мужчины и женщины, которые стоят возле полицейских.

Мужчина был явно не в духе.

— Мы можем идти?— спросил он у полицейского и поспешил в сторону улицы Паторжинского.

— Вы представители компании "Аста"?— спрашиваю у мужчины.

gazeta.dp.ua бездомные Днепра

— Нет, — буркнул он.

— К благотворительному фонду "Сохрани еще одну жизнь" имеете какое-то отношение?

— Да. Я представитель фонда. Она тоже, — показывает он в сторону женщины.

— Покажете, где у вас бездомные живут?— спрашиваю у мужчины.

— Да. У них сейчас как раз обед, — говорит он. — Идемте…

Поднимаемся по улице Паторжинского.

— Ну это же эта… "Аста", — ни с того ни с сего говорит мне женщина.

— Приют к "Асте" какое-то отношение имеет?— уточняю у нее.

— Да не слушайте ее, — вздыхает мужчина и злобно смотрит на нашу спутницу. — Она не то имела в виду. Приют снимает у "Асты" помещения. Поэтому и сказала "Аста".

Спустя минуту мужчина сообщает, что компания бизнесмена Ермолаева охотно согласилась сдать в аренду для приюта две квартиры в домах на Шевченко и на Паторжинского, куда, как говорит представитель фонда, "съезжаются бездомные со всего города".

Приют расположен на первом этаже жилого дома. То есть в один подъезд заходят и мама с ребенком, и бездомный с неизвестно какими заболеваниями. Вонь в квартире и в подъезде, мягко говоря, страшная. Зайти в помещение дальше кухни у меня не получилось, перехватило дыхание. У моего спутника, по всей видимости, тоже.

— Этот дом жилой?

— Да. Приют находится в переделанной трехкомнатной квартире, — отвечает мужчина. — Это частная собственность. Мы там кормим бездомных. Они там спят.

— Да. А занавески чего не повесили? Уютнее бы было, — говорю я, мужчина в ответ смеется. — У вас дети есть?

— Есть, — вздернул брови собеседник.

— А если бы в доме, где живут ваши дети, был такой же приют? Вы были бы не против?

— Не знаю даже. Нужно помогать таким людям. Я к ним хорошо отношусь, — говорит мужчина.

— А в перерывах разбирают два дома на Южной?— спрашиваю представителя благотворительного фонда. Он снова улыбается.

— Так они и нас грабят. Идемте, покажу, что украли. Мы даже полицию вызывали, — говорит мужчина и заводит меня в помещение на Паторжинского.

Запах там очень неприятный. Мы зашли и мгновенно выскочили.

— Да уж, запах… — говорит собеседник. — Говорю же, они у нас тоже крадут вещи.

— В этих приютах есть какая-то администрация?— спрашиваю я.

— Ну, днем тут есть кто-то. Повариха. Ночью бездомные сами. Кто ж тут останется…

— А чем вы занимаетесь кроме приюта?— спрашиваю мужчину.

— Благотворительностью, — улыбается он. — Хорошее дело делаем.

В шоке все

Когда мы распрощались с благотворителями, к жильцам домов №9 и 11 приехал сотрудник следственно-оперативной группы.

— Я в шоке, если честно. И от этих приютов с бомжами, от этих афер с продажами. Они же дом уничтожили! — рассматривает обглоданное здание правоохранитель и рассказывает о ситуации кому-то по телефону. — Сколько работаю, такого еще не видел. Хитро придумали. Тут же виновных нет, наказывать некого. А нужно бы…

В том, что на месте двух домов очень скоро появится клубный дом с квартирами стоимостью несколько миллионов гривен, сомневаться не приходится. Жители, которых вытравливают из их жилья, не планируют бороться с застройщиком. Понимают, что проиграют. Но всё еще хотят, чтобы застройщик учитывал их интересы.

— Единственными переговорщиками с нами до сего дня была риелтор Наталья, предлагающая деньги не за жилье, а за то, что наша соседка, у которой украли по поддельным документам квартиру, заберет документы из полиции, — говорит Александр. — И плюс бомжи. Какие-то несерьезные переговорщики для такой серьезной компании, как "Аста".

Как-то я читала статью о бизнесмене Ермолаеве, о том, что он талантливый переговорщик и в сложных случаях лично едет договариваться с жильцами.

"В самых тяжелых случаях свой талант переговорщика с "бунтовщиками" из обветшалых домов включал Вадим Ермолаев. В любой переговорной ситуации он предпочитает принцип win-win, когда обе стороны остаются удовлетворенными результатом", — цитата из статьи.

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Опубликована она была год назад. Хочется верить, что за это короткое время бизнесмен не утратил талант переговорщика, а также уважение к закону и к людям.