В 1972 году Фредди взял себе творческий псевдоним Меркьюри (англ. Mercury - Меркурий, ртуть). Ему принадлежала ведущая роль в формировании музыкальной концепции группы Queen и авторство большинства композиций.
Музыканты из группы Queen отметили, что несанкционированное использование во время партийного съезда музыки группы противоречит желаниям, а разрешение на использование музыки Queen в качестве инструмента политической кампании исключено.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".