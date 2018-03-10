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    Queen

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Бывший гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй
    Гитарист Queen "выкинет за дверь" с концерта женщину из-за Instagram
    16:58 14.11.2017
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    Экс-гитарист знаменитой группы загрузил фото в соцсети с некой Барбарй Кремер и не отметил ее на фото. Женщина пожаловалась на музыканта и его страницу заблокировали.
    Вокалист рок-группы Queen Фредди Меркьюри
    Семьдесят лет назад родился вокалист рок-группы Queen Фредди Меркьюри
    03:36 05.09.2016
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    В 1972 году Фредди взял себе творческий псевдоним Меркьюри (англ. Mercury - Меркурий, ртуть). Ему принадлежала ведущая роль в формировании музыкальной концепции группы Queen и авторство большинства композиций.
    Барабанщик Роджер Тейлор и гитарист Брайан Мэй
    Группа Queen возмущена из-за использования их песни Трампом в ходе съезда
    19:19 19.07.2016
    176Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Музыканты из группы Queen отметили, что несанкционированное использование во время партийного съезда музыки группы противоречит желаниям, а разрешение на использование музыки Queen в качестве инструмента политической кампании исключено.
    Гитарист британской группы Queen Брайан Мэй
    Музыканты Queen обнаружили неизданную песню времен Фредди Меркьюри
    15:39 15.01.2014
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    Трек был записан более 30 лет назад. "Что радует больше всего, так это то, что никто не завладел этой записью и не "слил" ее. Блестяще, не правда ли?", - пишет гитарист Мэй.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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