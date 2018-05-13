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    Трамп: сенаторы не должны уходить на каникулы, пока не утвердят бюджет

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    По мнению президента США Дональда Трампа, сенат должен закончить с финансированием бюджета до отпуска в августе, или не расходиться по домам.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Сенаторы конгресса США должны утвердить бюджет страны на следующий фискальный год, прежде чем уходить в отпуск в августе, заявил президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

    Политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин
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    "Сенат должен закончить с финансированием (бюджета — ред.) до отпуска в августе, или не расходиться по домам. Стена (на границе с Мексикой — ред.) и (вопрос — ред.) безопасности границ должны быть включены. Также ждем одобрения почти 300 кандидатур, худший (показатель — ред.) в истории. Демократы делают все возможное, чтобы помешать, это все, что они умеют делать. Оставайтесь!" — заявил Трамп.

    В марте текущего года президент США Дональд Трамп объявил, что подписал бюджет на 2018 год объемом в 1,3 триллиона долларов, на который ранее грозил наложить вето.

    Бюджет объемом в 1,3 триллиона долларов предусматривает рост расходов на оборону на 80 миллиардов — это крупнейшее повышение военных расходов за полтора десятилетия. Всего оборонные расходы составят 700 миллиардов долларов.

    В бюджете заложены средства на "борьбу с влиянием России" в размере 250 миллионов долларов. Также 200 миллионов предусмотрены на военную помощь Украине.

    Демократы, которые находятся в меньшинстве в обеих палатах конгресса, дважды в 2018 году оставляли правительство без финансирования, добиваясь уступок от республиканцев. В результате многие требования демократов так и не были удовлетворены. В бюджете нет мер по защите от депортации нелегальных иммигрантов, привезенных в США в детском возрасте. Также демократам не удалось заблокировать ассигнования на строительство пограничной стены, которого добивается президент Трамп. На эти цели было выделено 1,6 миллиарда долларов — намного меньше, чем 25 миллиардов, первоначально запрошенных администрацией.

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