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    Стало известно, что Трамп и Макрон обсудили по телефону

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    В Елисейском дворце отметили, что глава Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту США Дональду Трампу, чтобы обсудить вопросы экономического взаимодействия и ситуацию на Ближнем Востоке.
    Президент США Дональд Трамп (справа) и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, лидеры обсуждали вопросы экономического взаимодействия и ситуацию на Ближнем Востоке.

    "Президент Республики (Макрон) в субботу позвонил президенту США Дональду Трампу, чтобы обсудить вопросы экономического взаимодействия и ситуацию на Ближнем Востоке", — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

    В администрации французского лидера отмечают, что Макрон "напомнил о своей глубокой озабоченности вопросом стабилизации в регионе".

    Ранее Макрон заявил, что отказ президента США Дональда Трампа от ядерной сделки с Ираном может привести к войне.

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