Стало известно, что Трамп и Макрон обсудили по телефону

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, лидеры обсуждали вопросы экономического взаимодействия и ситуацию на Ближнем Востоке.

"Президент Республики (Макрон) в субботу позвонил президенту США Дональду Трампу, чтобы обсудить вопросы экономического взаимодействия и ситуацию на Ближнем Востоке", — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

В администрации французского лидера отмечают, что Макрон "напомнил о своей глубокой озабоченности вопросом стабилизации в регионе".

Ранее Макрон заявил, что отказ президента США Дональда Трампа от ядерной сделки с Ираном может привести к войне.