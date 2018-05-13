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    Кушал в Макдональдсе и ругался с охраной. Выяснилось, чего боялся Трамп

    (обновлено: )15310
    Автор пишет, что после прихода в Белый дом Трамп обзавелся отдельной от супруги Мелании спальней – это впервые со времен Кеннеди.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    twitter.com/realdonaldtrump

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп боялся отравления и питался в Макдональдсе, говорится в вышедшей в январе книге независимого американского журналиста Майкла Волфа "Огонь и ярость. В Белом доме Трампа", передает "Медуза".

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
    Необратимая ошибка Дональда Трампа

    Также в книге говорится, что у президента после вступления в должность возникали стычки с охраной и обслуживающим персоналом.

    Автор пишет, что после прихода в Белый дом Трамп обзавелся отдельной от супруги Мелании спальней – это впервые со времен Кеннеди. 

    "В первые же дни он заказал два телеэкрана в придачу к уже имеющемуся, и велел врезать дверной замок, из-за чего вышла короткая стычка с Секретной службой, настаивавшей на том, что у них должен быть открытый доступ. Он сделал выговор обслуживающему персоналу за то, что подняли с пола его рубашку: "Если она лежит на полу, значит, я хочу, чтобы она лежала на полу". После чего он ввел новые правила: ни к чему не прикасаться, особенно к его зубной щетке. (Он всегда боялся отравления, и это было одной из причин, почему он предпочитал "Макдональдс" — никто его не ждет, и еда приготовлена заранее.) Он сам говорил уборщице, когда надо поменять постельное белье, и сам разбирал постель", – пишет американский журналист в книге.

    Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп знал о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, сделанных его юристом за молчание, еще за несколько месяцев до того, как опроверг журналистам свою осведомленность.

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