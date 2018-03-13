Первая женщина - директор ЦРУ. Справка

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КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о масштабных перестановках в своей администрации. Новым госсекретарем стал Майк Помпео, сменивший на посту Рекса Тиллерсона.

Директором ЦРУ вместо ушедшего Помпео стала его заместитель — 61-летняя Джина Хаспел.

Справка

Джина Хаспел родилась 1 октября 1956 года.

Она является кадровым офицером Центрального разведывательного управления США, куда пришла на службу в 1985 году.

Известно, что Хаспел в 2002 году была руководителем секретной тюрьмы ЦРУ в Таиланде под названием «Кошачий глаз». В то время там содержались два члена террористической организации Аль-Каида, которых, по неофициальной информации, допрашивали при помощи несанкционированных методов.

К 2005 году Хаспел стала начальником оперативного штаба в Центре борьбы с терроризмом ЦРУ.

В 2013 году тогдашний директор ЦРУ Джон Бреннан назначил Хаспел исполняющим обязанности заместителя директора Национальной тайной службы, которая осуществляет секретные операции по всему миру. Хаспел также занимал должность заместителя директора Национальной тайной службы внешней разведки и тайных действий

В феврале 2017 года Джина Хаспел стала заместителем Майка Помпео. "Джина — образцовый офицер разведки и преданный патриот, который привнесет в работу управления более 30 лет своего опыта. Она также является проверенным лидером, обладающим сверхъестественной способностью добиваться успеха и вдохновлять окружающих. Я знаю, что она выполнит выдающуюся работу, и я с нетерпением жду ее работы в ближайшие годы", — сказал тогда Помпео.

7 июня 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека (non-profit European Center for Constitutional and Human Rights) попросил власти Германии выдать ордер на арест Джины Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме. По данным СМИ, поводом стало дело Абу Зубайды, которого 83 раза пытали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде.

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Уже через месяц после этого Дональд Трамп назначил Хаспел директором ЦРУ. Впервые в истории эту должность заняла женщина.

Хаспел награждена рядом высших наград США. Она — лауреат премии Джорджа Буша за превосходство в борьбе с терроризмом, награждена премией Донована, медалью за заслуги и премией президента США.