КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. США поддерживают решение Лондона выслать российских дипломатов и считают РФ ответственной за инцидент в Солсбери, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"США выражают солидарность своему ближайшему союзнику Великобритании. США разделяют оценки Великобритании, что Россия несет ответственность за эту безрассудную атаку нервно-паралитическим веществом на британского гражданина и его дочку, и мы поддерживаем решение Великобритании выслать российских дипломатов в качестве ответной меры", — говорится в комментарии, поступившем в РИА Новости.

Смотрите также: Вышла и сразу закурила. Возвращение Савченко в Киев

По словам Сандерс, "это последнее действие РФ укладывается в рамки поведения России, при котором страна пренебрегает международно-правовым порядком, подрывает суверенитет и безопасность стран по всему миру и пытается разрушить и дискредитировать западные демократические институты и процессы".

"США работают вместе со своими союзниками и партнерами для обеспечения того, чтобы подобного рода гнусные атаки не повторялись вновь", — отметили в Белом доме.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля, а все обвинения — "это чушь". Лавров подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает.