Вышла и сразу закурила. В каком настроении Савченко вернулась в Украину

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко прибыла в аэропорт "Борисполь" рейсом Мюнхен — Киев. В аэропорту ее встречала младшая сестра Вера, сообщает интернет-издание "Страна.ua".

На просьбу прокомментировать заявления нардепа от "Народного фронта" Андрея Тетерука, что она сбежала в Россию, Савченко ответила: "Посмотрите, пожалуйста, на рейс, который только что прилетел, и вам все станет понятно".

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"Во время поездки встретила очень много приятных людей, в том числе наших, украинцев, которые, к сожалению, вынуждены были уехать зарабатывать деньги за границу, поговорили, как развивается бизнес в Украине, кто чем живет…" — добавила нардеп.

После выхода из терминала Савченко первым делом закурила.

Напомним, что 12 марта внефракционного народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Однако Савченко не явилась, поскольку находится за границей. В среду, 14 марта, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что внесет в Верховную Раду представление на привлечение к ответственности внефракционного депутата Надежды Савченко, если она в четверг не явится на допрос в Службу безопасности Украины.

Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в четверг, 8 марта. Как утверждает следствие, под видом переселенца он пытался провезти на подконтрольную Украине территорию оружие, спрятанное в мебели. Рубану объявили подозрение по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт". В пятницу, 9 марта, суд арестовал Рубана на 2 месяца.