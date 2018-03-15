наверх
15.03.201801:53
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.01
  • EUR32.08+ 0.19
Рубрики
Ещё
    Видео

    Вышла и сразу закурила. В каком настроении Савченко вернулась в Украину

    Тема:

    Дело Рубана: переговорщик или террорист? (620)

    (обновлено: )10220
    После выхода из терминала Надежда Савченко первым делом закурила. В аэропорту "Борисполь" внефракционного нардепа встречала сестра Вера.
    Канал на Youtube Страна.ua

    Внефракционный народный депутат Надежда Савченко прибыла в аэропорт "Борисполь" рейсом Мюнхен — Киев. В аэропорту ее встречала младшая сестра Вера, сообщает интернет-издание "Страна.ua". 

    Надежда Савченко
    УНИАН
    Надежда Савченко: героиня-предательница

    На просьбу прокомментировать заявления нардепа от "Народного фронта" Андрея Тетерука, что она сбежала в Россию, Савченко ответила: "Посмотрите, пожалуйста, на рейс, который только что прилетел, и вам все станет понятно".

    Читайте также — Соцсети: Савченко, а где госпереворот?

    "Во время поездки встретила очень много приятных людей, в том числе наших, украинцев, которые, к сожалению, вынуждены были уехать зарабатывать деньги за границу, поговорили, как развивается бизнес в Украине, кто чем живет…" — добавила нардеп.

    После выхода из терминала Савченко первым делом закурила. 

    Напомним, что 12 марта внефракционного народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Однако Савченко не явилась, поскольку находится за границей. В среду, 14 марта, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что внесет в Верховную Раду представление на привлечение к ответственности внефракционного депутата Надежды Савченко, если она в четверг не явится на допрос в Службу безопасности Украины.

    Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в четверг, 8 марта. Как утверждает следствие, под видом переселенца он пытался провезти на подконтрольную Украине территорию оружие, спрятанное в мебели. Рубану объявили подозрение по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт". В пятницу, 9 марта, суд арестовал Рубана на 2 месяца.  

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Украинская лыжница Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом