Сара Элизабет Хакаби Сандерс родилась в 1982 году в Хоупе, училась в средней школе в Литл-Роке, а позднее - в Баптистском университете Уачита в Аркадельфии. 5 мая 2017 года она провела свой первый пресс-брифинг в Белом доме.
Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила в среду на брифинге, что если и есть "какое-либо свидетельство сговора, так это между национальным комитетом Демократической партии и украинским правительством".
По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, Администрация продолжит работать с Конгрессом, чтобы удостовериться, что "мы предпринимаем наилучшие действия, соответствующие внешнеполитическим интересам США".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".