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Сара Элизабет Хакаби Сандерс родилась в 1982 году в Хоупе, училась в средней школе в Литл-Роке, а позднее - в Баптистском университете Уачита в Аркадельфии. 5 мая 2017 года она провела свой первый пресс-брифинг в Белом доме.