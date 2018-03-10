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    Сара Сандерс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М с полигона Капустин Яр
    США и Россия: великое ядерное противостояние
    13:32 06.03.2018
    13250
    Вместо диалога с Москвой, в Белом доме и Госдепе США заявили, что с ядерными силами США никто не сравнится. Является ли это началом новой Холодной войны?
    Дональд Трамп
    ТОП тем в мире: заявления Трампа, протесты в Тунисе, перспективы Украины
    15:03 15.01.2018
    246
    Мировые СМИ пишут о скандальных заявлениях американского президента Дональда Трампа, протестах в Тунисе, а также о том, что ожидает Украину в 2018-ом году.
    Вашингтон. Архивное фото
    Белый дом отреагировал на пуск ракеты КНДР
    22:13 28.11.2017
    500Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президенту Дональду Трампу было доложено о ситуации с Северной Кореей. В Пентагоне отметили, что находятся "в процессе оценки ситуации".
    Сара Сандерс
    "Это абсурд". США отрицают объявление войны Пхеньяну
    10:12 26.09.2017
    257Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс в ответ на заявления КНДР об объявлении Вашингтоном войны Пхеньяну заявила, что США сосредоточены на мирной денуклеаризации Корейского полуострова.
    Белый дом. Архивное фото
    В США сообщили, что изменит их позицию по Парижскому соглашению
    08:05 17.09.2017
    195
    Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, США выходят из соглашения, мы этого не сделаем только при условии, если сможем участвовать на более выгодных для нашей страны условиях.
    Дональд Трамп
    Трамп подпишет санкционный законопроект - Белый дом
    22:29 01.08.2017
    209США - Россия: санкции преткновения
    Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что пока Дональд Трамп не подписал законопроект по санкциям в отношении России, Ирана и КНДР, но "он это сделает".
    Флаги США и Украины
    Энергетика Украины исторически зависела от нестабильных соседей - Белый дом
    23:44 31.07.2017
    470
    Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что сделка также поддержит американскую угольную промышленность и транспорт и поможет США достичь цели "энергетического доминирования" в мире.
    Сара Сандерс
    Новый пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Справка
    07:40 22.07.2017
    427
    Сара Элизабет Хакаби Сандерс родилась в 1982 году в Хоупе, училась в средней школе в Литл-Роке, а позднее - в Баптистском университете Уачита в Аркадельфии. 5 мая 2017 года она провела свой первый пресс-брифинг в Белом доме.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп официально назначил Сандерс своим пресс-секретарем
    03:34 22.07.2017
    48
    По словам главы Белого дома, в должности заместителя Шона Спайсера Сара Сандерс вела выдающуюся работу для того, чтобы донести до американцев посыл администрации.
    Белый дом. Архивное фото
    Белый дом о сговоре Демпартии и Кабмина Украины в ходе выборов в США
    23:11 12.07.2017
    1107
    Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила в среду на брифинге, что если и есть "какое-либо свидетельство сговора, так это между национальным комитетом Демократической партии и украинским правительством".
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    Диалог Трампа и Путина. Белый дом увидел "сферы взаимных интересов"
    22:39 10.07.2017
    485Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита
    Представитель Белого дома Сара Сандерс по итогам первой встречи американского и российского лидеров сообщила, что в первую очередь речь идет об "установлении перемирия в Сирии".
    Флаг США
    "Мы сохраним их". США назвали санкции "лучшим инструментом" давления на РФ
    20:43 08.06.2017
    565
    По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, Администрация продолжит работать с Конгрессом, чтобы удостовериться, что "мы предпринимаем наилучшие действия, соответствующие внешнеполитическим интересам США".
    Дональд Трамп
    Белый дом выступает за скорейшее завершение расследования "связей с РФ"
    06:13 11.05.2017
    65Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы министерство юстиции продолжало действовать так, как считают нужным и необходимым.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М с полигона Капустин Яр
    США и Россия: великое ядерное противостояние
    13:32 06.03.2018
    13250
    Вместо диалога с Москвой, в Белом доме и Госдепе США заявили, что с ядерными силами США никто не сравнится. Является ли это началом новой Холодной войны?
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