наверх
10.03.201810:16
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Тунис (страна)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 122
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Судно Ural, задержанное в Тунисе по подозрению в перевозке оружия
    Судно из Новороссийска задержано по подозрению в перевозке оружия
    21:25 24.02.2018
    680
    Власти Туниса 16 февраля задержали паром-ролкер Ural, который пришел на рейд порта Сфакс для небольшого ремонта. Во время осмотра судна правоохранители якобы обнаружили партию грузовиков, БМП, легкого оружия, амуниции и палаток.
    Дональд Трамп
    ТОП тем в мире: заявления Трампа, протесты в Тунисе, перспективы Украины
    15:03 15.01.2018
    246
    Мировые СМИ пишут о скандальных заявлениях американского президента Дональда Трампа, протестах в Тунисе, а также о том, что ожидает Украину в 2018-ом году.
    Флаг США
    США ввели санкции против граждан Йемена и Туниса
    23:46 04.01.2018
    28
    Санкции, в частности, введены против заместителя главы группировки "аш-Шабаб" Абукара Али Адана, а также одного из лидеров группировки "Аль-Каида" на Аравийском полуострове Мухаммеда аль-Газали.
    Ольга Харлан победила на этапе Кубка мира по фехтованию
    Украинка победила на этапе Кубка мира по фехтованию
    13:11 14.05.2017
    94
    Как сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета, "олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан победила на этапе Кубка мира по фехтованию в Тунисе".
    Марихуана. Архивное фото
    Тунис смягчил наказание за курение марихуаны
    18:52 27.04.2017
    511
    Согласно принятой парламентом Туниса поправки, суды могут принимать во внимание смягчающие обстоятельства и обойтись без тюремного заключения за куерние марихуаны.
    Президента туниского клуба дисквалифицировали за поцелуй арбитра. Видео
    Президента тунисского клуба дисквалифицировали за поцелуй арбитра 
    06:24 16.04.2017
    118
    Федерация футбола Туниса пожизненно дисквалифицировала президента клуба "Сфаксьен" Монсе Хемахема за поцелуй и щипание за ягодицы помощника главного арбитра.
    На месте трагедии в Берлине
    Предполагаемый берлинский террорист состоял в ячейке исламистов – СМИ
    08:02 05.01.2017
    59ЧП в Европе: стрельба в центре Парижа
    Сообщается, что организация исламистов предоставляла террористам поддельные документы, снабжала контактами и информацией о местах, где можно укрыться после совершения преступления.
    Наезд грузовика на толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине
    Тунисец задержан по подозрению в причастности к теракту в Берлине
    17:36 04.01.2017
    130Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Представитель генпрокуратуры ФРГ в Карслруэ уточнила, что в ходе обыска комнаты подозреваемого были изъяты средства связи, в настоящее время проводятся проверки.
    Тунисец Анис Амри - подозреваемый в совершении теракта в Берлине
    Спецслужбы подозревали, что Амри планировал совершить теракт - СМИ
    18:37 22.12.2016
    176ЧП в Европе: стрельба в центре Парижа
    СМИ сообщают, что подозрение в отношении Аниса Амри возникло, когда он обратился в германское Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев, где заявил, что является гражданином Египта, при этом рассказать про "свою" страну ничего не мог.
    Тунисец Анис Амри - подозреваемый в совершении теракта в Берлине
    Обзор ИноСМИ: террориста из Берлина ищут по всей Европе, Nokia vs Apple
    12:10 22.12.2016
    272ЧП в Европе: стрельба в центре Парижа
    Главного подозреваемого в берлинском теракте разыскивают по всей Европе, президент Турции Эрдоган заявил, что российского посла убил последователь Гюлена, в сирийском Алеппо проходит завершающая стадия эвакуации, а Apple и Nokia вновь воюют из-за патентов.
    Тунисец Анис Амри - подозреваемый в совершении теракта в Берлине
    Тунисец Амри объявлен в розыск по делу о теракте в Берлине
    19:35 21.12.2016
    223Лондон. Наезд авто на пешеходов
    В уголовной полиции ФРГ сообщили, что за информацию о местонахождении предполагаемого террориста Аниса Амри из Туниса назначена награда в 100 тысяч евро.
    Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон
    Британия направила в Тунис группу военных инструкторов - СМИ
    01:56 16.10.2016
    49Военная кампания против "Исламского государства"
    По заявлению министра обороны Великобритании Майкла Фэллона, обучение поможет вооруженным силам Туниса усилить безопасность их границ и остановить распространение ИГ по побережью.
    Флаг Туниса
    Парламент Туниса вынес вотум недоверия правительству страны
    02:14 31.07.2016
    61
    Большинство депутатов в парламенте Туниса проголосовали за смещение премьера Хабиба Эссида. Недоверие правительству во главе с Эссидом выразили 118 депутатов, всего трое проголосовали в его пользу, 27 воздержались.
    В Тунисе 45 человек убиты в ходе нападения боевиков в городе Бен-Гердан. Видео
    В Тунисе 45 человек убиты в ходе нападения боевиков в городе Бен-Гердан 
    03:27 08.03.2016
    1184Военная кампания против "Исламского государства"
    45 человек убиты в понедельник утром в результате нападения террористов на посты Национальной Гвардии Туниса в городе Бен-Гердан на границе с Ливией.
    В Тунисе введён комендантский час
    В Тунисе введён комендантский час 
    22:49 22.01.2016
    68
    Комендатский час с восьми вечера до пяти утра введён на всей территории Туниса. Такое решение власти приняли из-за беспорядков, которые не прекращаются в стране уже четвёртый день.
    Флаг Туниса
    В Тунисе ввели комендантский час
    13:57 22.01.2016
    138
    Согласно данным министерства внутренних дел Туниса, из-за риска государственной и частной собственности с пятницы вводится комендантский час с 20.00 до 05.00 по местному времени.
    Беспорядки в Тунисе
    Беспорядки в Тунисе 
    21:46 21.01.2016
    164
    Пять лет спустя после революции, которая привела к смене власти и к "арабской весне", в Тунисе вновь проходят акции протеста. Требования демонстрантов не изменились: люди просят "работу, свободу и достоинство".
    Флаг США
    Госдеп предупредил американцев об опасности поездок в Тунис
    02:06 30.12.2015
    33
    Госдепартамент предупреждает американских граждан об опасности путешествий в Тунис и рекомендует находящимся там гражданам США проявлять повышенную бдительности в свете недавних терактов в местах в центральной части страны.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД рекомендует украинцам не посещать места массового скопления людей в Тунисе
    14:34 23.12.2015
    31
    Как отметили в МИД Украины, в связи с ростом уровня террористических угроз в Тунисской Республике МИД настоятельно рекомендует гражданам Украины, которые находятся на территории этой страны, проявлять повышенную бдительность и осторожность.
    Цветные революции: технология, жертвы и результаты. Инфографика
    "Цветные революции": технология, жертвы и результаты 
    15:23 17.12.2015
    1421
    В четверг, 17 декабря, исполняется пять лет с начала антиправительственных волнений в Тунисе. "Жасминовая революция" - народные протесты в Тунисе, которые привели к смене власти в стране. О технологиях и результатах "цветных революций" - в инфографике РИА Новости.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Судно Ural, задержанное в Тунисе по подозрению в перевозке оружия
    Судно из Новороссийска задержано по подозрению в перевозке оружия
    21:25 24.02.2018
    680
    Власти Туниса 16 февраля задержали паром-ролкер Ural, который пришел на рейд порта Сфакс для небольшого ремонта. Во время осмотра судна правоохранители якобы обнаружили партию грузовиков, БМП, легкого оружия, амуниции и палаток.
    Все теги

    Персоны

    Организации