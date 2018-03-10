Власти Туниса 16 февраля задержали паром-ролкер Ural, который пришел на рейд порта Сфакс для небольшого ремонта. Во время осмотра судна правоохранители якобы обнаружили партию грузовиков, БМП, легкого оружия, амуниции и палаток.
СМИ сообщают, что подозрение в отношении Аниса Амри возникло, когда он обратился в германское Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев, где заявил, что является гражданином Египта, при этом рассказать про "свою" страну ничего не мог.
Главного подозреваемого в берлинском теракте разыскивают по всей Европе, президент Турции Эрдоган заявил, что российского посла убил последователь Гюлена, в сирийском Алеппо проходит завершающая стадия эвакуации, а Apple и Nokia вновь воюют из-за патентов.
Большинство депутатов в парламенте Туниса проголосовали за смещение премьера Хабиба Эссида. Недоверие правительству во главе с Эссидом выразили 118 депутатов, всего трое проголосовали в его пользу, 27 воздержались.
Пять лет спустя после революции, которая привела к смене власти и к "арабской весне", в Тунисе вновь проходят акции протеста. Требования демонстрантов не изменились: люди просят "работу, свободу и достоинство".
Госдепартамент предупреждает американских граждан об опасности путешествий в Тунис и рекомендует находящимся там гражданам США проявлять повышенную бдительности в свете недавних терактов в местах в центральной части страны.
Как отметили в МИД Украины, в связи с ростом уровня террористических угроз в Тунисской Республике МИД настоятельно рекомендует гражданам Украины, которые находятся на территории этой страны, проявлять повышенную бдительность и осторожность.
В четверг, 17 декабря, исполняется пять лет с начала антиправительственных волнений в Тунисе. "Жасминовая революция" - народные протесты в Тунисе, которые привели к смене власти в стране. О технологиях и результатах "цветных революций" - в инфографике РИА Новости.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Власти Туниса 16 февраля задержали паром-ролкер Ural, который пришел на рейд порта Сфакс для небольшого ремонта. Во время осмотра судна правоохранители якобы обнаружили партию грузовиков, БМП, легкого оружия, амуниции и палаток.