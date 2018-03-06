США обсуждают военные меры против Сирии после сообщений о химатаке - СМИ

КИЕ, 6 мар — РИА Новости Украина. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает варианты новых военных мер в отношении правительства Сирии после сообщений о возможном применении в стране химического оружия, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, президент на прошлой неделе обсуждал возможные действия с главой аппарата президента Джоном Келли, помощником президента по национальной безопасности Гербертом Макмастером и главой Пентагона Джимом Мэттисом. Трамп рассматривал варианты "наказания правительства (президента Сирии Башара) Асада после сообщений об атаках с использованием хлорина", отмечает газета.

Представитель Пентагона Дана Уайт опровергла сообщения о том, что Мэттис участвовал во встрече, и отметила, что "обсуждения не было". По словам еще одного высокопоставленного чиновника из администрации, Мэттис был "решительно" против военного ответа на сообщения о химических атаках, а Макмастер выступал за.

По словам источника, Трамп на встрече не одобрил военные действия, и чиновники продолжат следить за ситуацией.

Ранее сообщалось, что независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии проверяет сообщения о возможном использовании боевого хлорина в Восточной Гуте и Идлибе.

С похожими обвинениями в применении химоружия в конце января выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. На встрече в Париже по вопросам противодействия "безнаказанному" использованию химоружия он заявил, что сирийские власти 22 января применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. В госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие".

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В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами. МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.

Сообщения о новых химических атаках в Сирии стали появляться на фоне проведения целой серии международных консультаций о необходимости расследования подобных преступлений.