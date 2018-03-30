Белый дом заявил об ухудшение отношений США и РФ

Mladen ANTONOV / AFP

КИЕВ, 30 мар – РИА Новости Украина. Решение о высылке американских дипломатов из России знаменует собой дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами, заявили в пресс-службе Белого дома.

"Сегодняшние действия России по высылке американских дипломатов знаменуют собой дальнейшее ухудшение российско-американских отношений", — говорится в заявлении.

В Белом доме подчеркнули, что высылка "российских разведчиков" Соединенными Штатами и более чем двумя десятками стран-партнеров и союзников по НАТО в начале этой недели стала "адекватным ответом на российское нападение на территории Соединенного Королевства".

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"Ответ России не был неожиданным, и Соединенные Штаты будут разбираться с этим", — заключили в Белом доме.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада ранее приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

В четверг, 29 марта, МИД России объявил 60 американских дипломатов персона нон грата и сообщил о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге, ответив тем самым на американское решение по российским дипломатам в связи с "делом Скрипаля".