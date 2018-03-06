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    Белый дом раскрыл подробности переговоров Порошенко и Пенса

    (обновлено: )51006
    По данным Белого дома, Пенс поддержал Украину в "борьбе с российской агрессией" и пообещал "призывать Россию к ответственности", пока она не выполнит минские соглашения.
    Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Майк Пенс
    twitter.com/stsegolko

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Белый дом сообщает, что вице-президент США Майк Пенс в телефонном разговоре призвал президента Украины Петра Порошенко продолжать реформы и бороться с коррупцией.

    NICHOLAS KAMM / AFP
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    "Лидеры согласились в том, что важно расширять двустороннюю торговлю и инвестиции, и вице-президент подчеркнул необходимость продолжать реформы, чтобы бороться с коррупцией, повышать транспарентность и улучшать бизнес-климат", — говорится в сообщении Белого дома.

    Пенс также поддержал Украину в "борьбе с российской агрессией" и пообещал "призывать Россию к ответственности", пока она не выполнит минские соглашения, не вернет Крым и не прекратит "дестабилизирующие действия". Москва отвергает обвинения США во вмешательстве в дела Украины, заявляет, что не имеет отношения к внутриукраинскому конфликту и заинтересована в его урегулировании.

    Ранее пресс-служба президента Украины сообщила, что Петр Порошенко обсудил по телефону с Майком Пенсом ситуацию на востоке Украины, нарушение объявленного с 5 марта перемирия в Донбассе и перспективы развертывания миротворческой миссии ООН в регионе. Кроме того, стороны затронули тему продолжения санкций против РФ. 

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